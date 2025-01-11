https://ria.ru/20250111/aeroporty-1993229820.html

В аэропортах трех городов ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах трех городов ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 11.01.2025

В аэропортах трех городов ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения введены в субботу утром в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщила РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T08:07:00+03:00

2025-01-11T08:07:00+03:00

2025-01-11T08:14:00+03:00

казань

нижнекамск

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Временные ограничения введены в субботу утром в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

https://ria.ru/20250111/pvo-1993229185.html

казань

нижнекамск

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казань, нижнекамск, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия