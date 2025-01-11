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В аэропортах трех городов ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 11.01.2025
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08:07 11.01.2025 (обновлено: 08:14 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/aeroporty-1993229820.html
В аэропортах трех городов ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах трех городов ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 11.01.2025
В аэропортах трех городов ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения введены в субботу утром в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщила РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T08:07:00+03:00
2025-01-11T08:14:00+03:00
казань
нижнекамск
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Временные ограничения введены в субботу утром в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.
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казань
нижнекамск
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казань, нижнекамск, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Казань, Нижнекамск, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах трех городов ввели временные ограничения на полеты

Ограничения на полеты введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Временные ограничения введены в субботу утром в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.
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КазаньНижнекамскУльяновскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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