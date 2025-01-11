https://ria.ru/20250111/aeroport-1993240651.html
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 11.01.2025
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T10:50:00+03:00
2025-01-11T10:50:00+03:00
2025-01-11T14:49:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", — заявили в ведомстве.Там отметили, что экипажи самолетов, диспетчеры и службы авиагавани принимают необходимые меры.
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, москва, ереван, общество
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Москва, Ереван, Общество
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов