https://ria.ru/20250111/abkhaziya-1993262912.html

При перестрелке в Сухуме пострадали три человека

При перестрелке в Сухуме пострадали три человека - РИА Новости, 11.01.2025

При перестрелке в Сухуме пострадали три человека

Трое граждан Абхазии госпитализированы в результате перестрелки между посетителями кафе в Сухуме, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T15:22:00+03:00

2025-01-11T15:22:00+03:00

2025-01-11T16:16:00+03:00

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СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Трое граждан Абхазии госпитализированы в результате перестрелки между посетителями кафе в Сухуме, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба МВД республики. "В результате перестрелки в Сухуме трое граждан с огнестрельными ранениями госпитализированы в ЦРБ. Принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого", - говорится в сообщении. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, на месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.

https://ria.ru/20241219/abkhaziya-1990251440.html

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