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При перестрелке в Сухуме пострадали три человека - РИА Новости, 11.01.2025
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15:22 11.01.2025 (обновлено: 16:16 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/abkhaziya-1993262912.html
При перестрелке в Сухуме пострадали три человека
При перестрелке в Сухуме пострадали три человека - РИА Новости, 11.01.2025
При перестрелке в Сухуме пострадали три человека
Трое граждан Абхазии госпитализированы в результате перестрелки между посетителями кафе в Сухуме, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:22:00+03:00
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СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Трое граждан Абхазии госпитализированы в результате перестрелки между посетителями кафе в Сухуме, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба МВД республики. "В результате перестрелки в Сухуме трое граждан с огнестрельными ранениями госпитализированы в ЦРБ. Принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого", - говорится в сообщении. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, на месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.
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сухум, абхазия, в мире, мвд абхазии
Сухум, Абхазия, В мире, МВД Абхазии
При перестрелке в Сухуме пострадали три человека

МВД Абхазии: посетители кафе в Сухуме устроили перестрелку, трое пострадали

© Фото : Sputnik АбхазияМесто происшествия, где произошла перестрелка в кафе "Бисквит" в Сухуме. 11 января 2025
Место происшествия, где произошла перестрелка в кафе Бисквит в Сухуме. 11 января 2025 - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Sputnik Абхазия
Место происшествия, где произошла перестрелка в кафе "Бисквит" в Сухуме. 11 января 2025
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СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Трое граждан Абхазии госпитализированы в результате перестрелки между посетителями кафе в Сухуме, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба МВД республики.
"В результате перестрелки в Сухуме трое граждан с огнестрельными ранениями госпитализированы в ЦРБ. Принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого", - говорится в сообщении.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, на месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.
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