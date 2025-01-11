https://ria.ru/20250111/abkhaziya-1993262912.html
При перестрелке в Сухуме пострадали три человека
При перестрелке в Сухуме пострадали три человека - РИА Новости, 11.01.2025
При перестрелке в Сухуме пострадали три человека
Трое граждан Абхазии госпитализированы в результате перестрелки между посетителями кафе в Сухуме, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:22:00+03:00
2025-01-11T15:22:00+03:00
2025-01-11T16:16:00+03:00
сухум
абхазия
в мире
мвд абхазии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993267893_2:0:1273:715_1920x0_80_0_0_91b4e03847ee9b02b9bb84fe46665c60.jpg
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Трое граждан Абхазии госпитализированы в результате перестрелки между посетителями кафе в Сухуме, стрелявший задержан, сообщает пресс-служба МВД республики. "В результате перестрелки в Сухуме трое граждан с огнестрельными ранениями госпитализированы в ЦРБ. Принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого", - говорится в сообщении. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, на месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.
https://ria.ru/20241219/abkhaziya-1990251440.html
сухум
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993267893_161:0:1114:715_1920x0_80_0_0_90c594043c864dfd3030c4b7d3feb780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сухум, абхазия, в мире, мвд абхазии
Сухум, Абхазия, В мире, МВД Абхазии
При перестрелке в Сухуме пострадали три человека
МВД Абхазии: посетители кафе в Сухуме устроили перестрелку, трое пострадали