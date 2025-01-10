https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993153665.html

Зеленский попытался подкупить европейский бизнес для восстановления Украины

Зеленский попытался подкупить европейский бизнес для восстановления Украины - РИА Новости, 10.01.2025

Зеленский попытался подкупить европейский бизнес для восстановления Украины

Владимир Зеленский пытается подкупить европейский бизнес для участия в восстановлении Украины поcле окончания конфликта, обещая ему выгоду от арестованных на... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:39:00+03:00

2025-01-10T16:39:00+03:00

2025-01-10T16:52:00+03:00

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РИМ, 10 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский пытается подкупить европейский бизнес для участия в восстановлении Украины поcле окончания конфликта, обещая ему выгоду от арестованных на Западе российских активов. "Мы проведем в июле в Риме конференцию по восстановлению Украины. Весь европейский бизнес, который придет на Украину после войны, может не только помочь, но и заработать, может воспользоваться замороженными активами. Это ситуация win-win", - заявил он в интервью итальянскому телеканалу Rainews24 в ходе визита в Рим. Несколько дней назад Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Украине оружие за 300 миллиардов долларов из российских активов. Словацкий премьер Роберт Фицо в конце декабря рассказал, что в ходе переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в НАТО. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что после попытки Зеленского подкупить Фицо обратился в прокуратуру Бельгии с просьбой организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции. Президент РФ Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Зеленский нервно отреагировал на встречу, начал предъявлять голословные обвинения словацкому премьеру, хотя ранее именно Киев пытался купить согласие Братиславы на вступление Украины в НАТО обещаниями выплаты средств из замороженных российских активов. 26 декабря Путин заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил в пятницу транш в размере 3 миллиарда евро от замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в пятницу анонсировала перечисление ЕС 3 миллиардов евро Украине в качестве первого транша кредита под активы РФ. На декабрьском европейском саммите она заявила, что Евросоюз уже предоставил Украине всего порядка 130 миллиардов евро помощи, также ЕС благодаря фонду макрофинансовой помощи Украине и кредиту "Большой семерки" обеспечит Киев финансами на весь предстоящий 2025 год. В конце прошлого года ЕК заявляла, что первый транш из общего кредита ЕС Украине размером 18,1 миллиарда евро с погашением из доходов от замороженных российских активов поступит Киеву уже в начале января 2025 года, вся сумма по кредиту будет выплачена Киеву в течение 2025 года. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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https://ria.ru/20241108/zaharova-1982599187.html

https://ria.ru/20250110/peregovory-1993032807.html

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украина, россия, киев, владимир зеленский, роберт фицо, владимир путин, евросоюз, нато, еврокомиссия, в мире