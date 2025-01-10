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В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:12 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/zaporozhe-1993206539.html
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 10.01.2025
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы снова прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T22:12:00+03:00
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специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 22.06 мск, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а также в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога. "В Запорожье прозвучали звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в пятницу вечером украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 22.06 мск, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а также в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.
Запорожье прозвучали звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее в пятницу вечером украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Запорожье.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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