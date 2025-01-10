https://ria.ru/20250110/zaharova-1993155789.html
Захарова рассказала о регистрации своего Telegram-канала в Роскомнадзоре
Захарова рассказала о регистрации своего Telegram-канала в Роскомнадзоре - РИА Новости, 10.01.2025
Захарова рассказала о регистрации своего Telegram-канала в Роскомнадзоре
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вовремя подала документы на регистрацию своего Telegram-канала в Роскомнадзор. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:53:00+03:00
2025-01-10T16:53:00+03:00
2025-01-10T16:54:00+03:00
общество
технологии
россия
мария захарова
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вовремя подала документы на регистрацию своего Telegram-канала в Роскомнадзор. "Тут иноагентские СМИ озадачились вопросом, почему канал не зарегистрирован в Роскомнадзоре... Кто надеялся на неуважение мною закона, обознался. Вовремя подала все документы. Оформляюсь. Всё будет. За дополнительную рекламу спасибо: снова вышли за полмиллиона подписчиков. Шумите, небратцы, шумите", - написала она в своем Telegram-канале. Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на "Госуслугах". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем. С 1 января 2025 года рекламодатели не смогут размещать рекламу в канале или на странице без отметки о включении в перечень Роскомнадзора, а создателю такой страницы будет запрещено указывать информацию о способах финансирования его деятельности. Другим каналам нельзя будет репостить записи с его страницы.
https://ria.ru/20241230/roskomnadzor-1992113045.html
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общество, технологии, россия, мария захарова, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии
Общество, Технологии, Россия, Мария Захарова, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Санкции в отношении России
Захарова рассказала о регистрации своего Telegram-канала в Роскомнадзоре
Захарова подала документы на регистрацию своего Telegram-канала в Роскомнадзор