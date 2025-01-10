https://ria.ru/20250110/zaharova-1993155789.html

Захарова рассказала о регистрации своего Telegram-канала в Роскомнадзоре

Захарова рассказала о регистрации своего Telegram-канала в Роскомнадзоре - РИА Новости, 10.01.2025

Захарова рассказала о регистрации своего Telegram-канала в Роскомнадзоре

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вовремя подала документы на регистрацию своего Telegram-канала в Роскомнадзор. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:53:00+03:00

2025-01-10T16:53:00+03:00

2025-01-10T16:54:00+03:00

общество

технологии

россия

мария захарова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_0:92:2995:1777_1920x0_80_0_0_82a13ce1a66e20313e7a77c667082c09.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вовремя подала документы на регистрацию своего Telegram-канала в Роскомнадзор. "Тут иноагентские СМИ озадачились вопросом, почему канал не зарегистрирован в Роскомнадзоре... Кто надеялся на неуважение мною закона, обознался. Вовремя подала все документы. Оформляюсь. Всё будет. За дополнительную рекламу спасибо: снова вышли за полмиллиона подписчиков. Шумите, небратцы, шумите", - написала она в своем Telegram-канале. Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на "Госуслугах". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем. С 1 января 2025 года рекламодатели не смогут размещать рекламу в канале или на странице без отметки о включении в перечень Роскомнадзора, а создателю такой страницы будет запрещено указывать информацию о способах финансирования его деятельности. Другим каналам нельзя будет репостить записи с его страницы.

https://ria.ru/20241230/roskomnadzor-1992113045.html

https://ria.ru/20241226/vpn-1991462966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, мария захарова, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии