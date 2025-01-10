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ВВС Израиля атаковали инфраструктуру хуситов в Йемене
ВВС Израиля атаковали инфраструктуру хуситов в Йемене - РИА Новости, 10.01.2025
ВВС Израиля атаковали инфраструктуру хуситов в Йемене
ВВС Израиля атаковали инфраструктуру и военные объекты йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) на западном побережье и в глубине Йемена, сообщила в пятницу... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:06:00+03:00
2025-01-10T17:06:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 янв - РИА Новости. ВВС Израиля атаковали инфраструктуру и военные объекты йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) на западном побережье и в глубине Йемена, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Некоторое время назад на основе данных военной разведки и ВМС Израиля истребители ВВС нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов на западном побережье и во внутренних районах Йемена", - говорится в сообщении. По данным военных, атакам подверглись объекты военной инфраструктуры на территории электростанции Хизаз, которая, как утверждается, является центральным источником энергии для обеспечения ресурсов движения "Ансар Алла". Кроме того, ВВС нанесли удары по военной инфраструктуре в портах Ходейда и Рас-Иса на западном побережье страны. В ЦАХАЛ напомнили, что хуситы неоднократно атаковали гражданские объекты на территории Израиля посредством запуска баллистических ракет и беспилотников.
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в мире, израиль, йемен, ходейда (город), ансар алла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Йемен, Ходейда (город), Ансар Алла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВВС Израиля атаковали инфраструктуру хуситов в Йемене
ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали инфраструктуру и военные объекты хуситов в Йемене