https://ria.ru/20250110/vsu-1993185843.html
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 10.01.2025
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
Три человека пострадали в Белгородском районе в результате атак украинских дронов на автомобиль и рейсовый автобус, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:15:00+03:00
2025-01-10T19:15:00+03:00
2025-01-10T19:31:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
БЕЛГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в Белгородском районе в результате атак украинских дронов на автомобиль и рейсовый автобус, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе села Ясные Зори дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Ранены двое мужчин, один из которых - боец самообороны. У одного раненого - закрытая черепно-мозговая травма, у второго - осколочное ранение шеи… На участке автодороги Никольское - Ясные Зори еще один дрон ударил по рейсовому автобусу. Ранен водитель", - написал Гладков.Он добавил, что у водителя закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Всех пострадавших доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. По данным губернатора, машина и автобус получили повреждения. Оперативные службы работают на местах.
https://ria.ru/20250109/ataki-1992996920.html
белгородская область
россия
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
Гладков: ВСУ атаковали транспорт в Белгородской области, пострадали три человека