https://ria.ru/20250110/vsu-1993185843.html

При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 10.01.2025

При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

Три человека пострадали в Белгородском районе в результате атак украинских дронов на автомобиль и рейсовый автобус, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T19:15:00+03:00

2025-01-10T19:15:00+03:00

2025-01-10T19:31:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в Белгородском районе в результате атак украинских дронов на автомобиль и рейсовый автобус, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе села Ясные Зори дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Ранены двое мужчин, один из которых - боец самообороны. У одного раненого - закрытая черепно-мозговая травма, у второго - осколочное ранение шеи… На участке автодороги Никольское - Ясные Зори еще один дрон ударил по рейсовому автобусу. Ранен водитель", - написал Гладков.Он добавил, что у водителя закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Всех пострадавших доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. По данным губернатора, машина и автобус получили повреждения. Оперативные службы работают на местах.

https://ria.ru/20250109/ataki-1992996920.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район