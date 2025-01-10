https://ria.ru/20250110/vlasti-1993170049.html

Смоленские власти поддержали возрождение льноперерабатывающего завода

Смоленские власти поддержали возрождение льноперерабатывающего завода - РИА Новости, 10.01.2025

Смоленские власти поддержали возрождение льноперерабатывающего завода

Правительство Смоленской области поддержало реализацию инвестиционного проекта ООО "Товарищество Ильнец" по возрождению льноперерабатывающего завода в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T17:59:00+03:00

2025-01-10T17:59:00+03:00

2025-01-10T18:02:00+03:00

смоленская область

починковский район

василий анохин

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правительство Смоленской области поддержало реализацию инвестиционного проекта ООО "Товарищество Ильнец" по возрождению льноперерабатывающего завода в Починковском районе, сообщил губернатор Василий Анохин. Он подчеркнул, что в области продолжают курс на возрождение и развитие льноводства. "К этому нас просто обязывает история и слава смоленского льна, который на протяжении многих десятилетий был яркой визитной карточкой нашей области. Разумеется, важнейшим звеном в этой работе является организация переработки выращенной продукции. Поэтому еще в прошлом году региональное правительство поддержало реализацию инвестиционного проекта ООО "Товарищество Ильнец" по возрождению льноперерабатывающего завода в Починковском районе", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он отметил, чтобы обеспечить предприятие собственным сырьем, на сегодняшний день сформирован земельный массив для выращивания льна. Продолжается текущий ремонт производственных помещений, наращивается материально-техническая база для проведения посевных и уборочных работ. По словам губернатора, в конце 2024 года региональный фонд развития промышленности предоставил инвестору льготный займ на сумму 30 миллионов рублей, который направлен на приобретение нового технологического оборудования – линии короткого волокна. "Мощности предприятия позволят ежегодно выпускать короткое и длинное льняное волокно в количестве 1,3 тысячи тонн и перерабатывать около 5 тысяч тонн льнотресты", - отметил Анохин.

https://ria.ru/20250110/lifty-1993079484.html

https://ria.ru/20250109/anokhin-1993007117.html

починковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

починковский район, василий анохин, поддержка бизнеса