https://ria.ru/20250110/vlasti-1993170049.html
Смоленские власти поддержали возрождение льноперерабатывающего завода
Смоленские власти поддержали возрождение льноперерабатывающего завода - РИА Новости, 10.01.2025
Смоленские власти поддержали возрождение льноперерабатывающего завода
Правительство Смоленской области поддержало реализацию инвестиционного проекта ООО "Товарищество Ильнец" по возрождению льноперерабатывающего завода в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:59:00+03:00
2025-01-10T17:59:00+03:00
2025-01-10T18:02:00+03:00
смоленская область
починковский район
василий анохин
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правительство Смоленской области поддержало реализацию инвестиционного проекта ООО "Товарищество Ильнец" по возрождению льноперерабатывающего завода в Починковском районе, сообщил губернатор Василий Анохин. Он подчеркнул, что в области продолжают курс на возрождение и развитие льноводства. "К этому нас просто обязывает история и слава смоленского льна, который на протяжении многих десятилетий был яркой визитной карточкой нашей области. Разумеется, важнейшим звеном в этой работе является организация переработки выращенной продукции. Поэтому еще в прошлом году региональное правительство поддержало реализацию инвестиционного проекта ООО "Товарищество Ильнец" по возрождению льноперерабатывающего завода в Починковском районе", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он отметил, чтобы обеспечить предприятие собственным сырьем, на сегодняшний день сформирован земельный массив для выращивания льна. Продолжается текущий ремонт производственных помещений, наращивается материально-техническая база для проведения посевных и уборочных работ. По словам губернатора, в конце 2024 года региональный фонд развития промышленности предоставил инвестору льготный займ на сумму 30 миллионов рублей, который направлен на приобретение нового технологического оборудования – линии короткого волокна. "Мощности предприятия позволят ежегодно выпускать короткое и длинное льняное волокно в количестве 1,3 тысячи тонн и перерабатывать около 5 тысяч тонн льнотресты", - отметил Анохин.
https://ria.ru/20250110/lifty-1993079484.html
https://ria.ru/20250109/anokhin-1993007117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
починковский район, василий анохин, поддержка бизнеса
Смоленская область, Починковский район, Василий Анохин, Поддержка бизнеса
Смоленские власти поддержали возрождение льноперерабатывающего завода
Губернатор Анохин: власти поддержали возрождение льноперерабатывающего завода
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правительство Смоленской области поддержало реализацию инвестиционного проекта ООО "Товарищество Ильнец" по возрождению льноперерабатывающего завода в Починковском районе, сообщил губернатор Василий Анохин.
Он подчеркнул, что в области продолжают курс на возрождение и развитие льноводства.
"К этому нас просто обязывает история и слава смоленского льна, который на протяжении многих десятилетий был яркой визитной карточкой нашей области. Разумеется, важнейшим звеном в этой работе является организация переработки выращенной продукции. Поэтому еще в прошлом году региональное правительство поддержало реализацию инвестиционного проекта ООО "Товарищество Ильнец" по возрождению льноперерабатывающего завода в Починковском районе", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он отметил, чтобы обеспечить предприятие собственным сырьем, на сегодняшний день сформирован земельный массив для выращивания льна. Продолжается текущий ремонт производственных помещений, наращивается материально-техническая база для проведения посевных и уборочных работ.
По словам губернатора, в конце 2024 года региональный фонд развития промышленности предоставил инвестору льготный займ на сумму 30 миллионов рублей, который направлен на приобретение нового технологического оборудования – линии короткого волокна.
"Мощности предприятия позволят ежегодно выпускать короткое и длинное льняное волокно в количестве 1,3 тысячи тонн и перерабатывать около 5 тысяч тонн льнотресты", - отметил Анохин.