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Венесуэла намерена строить многополярный мир вместе с БРИКС, заявил Мадуро
Венесуэла намерена строить многополярный мир вместе с БРИКС, заявил Мадуро - РИА Новости, 10.01.2025
Венесуэла намерена строить многополярный мир вместе с БРИКС, заявил Мадуро
Венесуэла намерена работать над построением многополярного мира вместе с БРИКС, это одна из задач страны, заявил ее президент Николас Мадуро. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:50:00+03:00
2025-01-10T19:50:00+03:00
2025-01-10T19:50:00+03:00
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КАРАКАС, 10 янв - РИА Новости. Венесуэла намерена работать над построением многополярного мира вместе с БРИКС, это одна из задач страны, заявил ее президент Николас Мадуро. "Еще одна (предстоящая - ред.) трансформация - это геополитика. (Нужно - ред.) дать импульс наступлению нового многополярного мира и включению Венесуэлы в авангард новой политики мира, сотрудничества и развития. Вместе с БРИКС. Венесуэла уже с БРИКС, с миром, который будет продвигать новую историю", - сказал Мадуро, выступая перед парламентом. В пятницу он вступил в должность президента Венесуэлы на период с 2025 по 2031 год. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран.
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в мире, венесуэла, россия, китай, николас мадуро, брикс
В мире, Венесуэла, Россия, Китай, Николас Мадуро, БРИКС
Венесуэла намерена строить многополярный мир вместе с БРИКС, заявил Мадуро
Президент Мадуро: Венесуэла намерена строить многополярный мир вместе с БРИКС