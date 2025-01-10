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Житель Херсонской области убил жену из-за политических разногласий - РИА Новости, 10.01.2025
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17:12 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/ubiystvo-1993159266.html
Житель Херсонской области убил жену из-за политических разногласий
Житель Херсонской области убил жену из-за политических разногласий - РИА Новости, 10.01.2025
Житель Херсонской области убил жену из-за политических разногласий
В Херсонской области мужчина убил жену на почве ревности и политических разногласий, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:12:00+03:00
2025-01-10T17:12:00+03:00
происшествия
херсонская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. В Херсонской области мужчина убил жену на почве ревности и политических разногласий, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. "Между фигурантом и его супругой на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. Находясь в домовладении, расположенном в пгт. Чаплынка, на почве ревности и политических разногласий, злоумышленник нанес женщине многочисленные удары по жизненно важным органам. В результате полученных травм 50-летняя потерпевшая скончалась на месте преступления", - говорится в сообщении. Мужчина задержан. В ходе допроса он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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происшествия, херсонская область , россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Херсонская область , Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Херсонской области убил жену из-за политических разногласий

СК: жителя Херсонщины задержали за убийство жены из-за политических разногласий

© СУ СК России по Херсонской областиМужчина, подозреваемый в убийстве супруги, задержан в Херсонской области
Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги, задержан в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© СУ СК России по Херсонской области
Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги, задержан в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. В Херсонской области мужчина убил жену на почве ревности и политических разногласий, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Между фигурантом и его супругой на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. Находясь в домовладении, расположенном в пгт. Чаплынка, на почве ревности и политических разногласий, злоумышленник нанес женщине многочисленные удары по жизненно важным органам. В результате полученных травм 50-летняя потерпевшая скончалась на месте преступления", - говорится в сообщении.
Мужчина задержан. В ходе допроса он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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ПроисшествияХерсонская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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