https://ria.ru/20250110/ubiystvo-1993159266.html

Житель Херсонской области убил жену из-за политических разногласий

Житель Херсонской области убил жену из-за политических разногласий - РИА Новости, 10.01.2025

Житель Херсонской области убил жену из-за политических разногласий

В Херсонской области мужчина убил жену на почве ревности и политических разногласий, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T17:12:00+03:00

2025-01-10T17:12:00+03:00

2025-01-10T17:12:00+03:00

происшествия

херсонская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993158505_0:274:960:814_1920x0_80_0_0_eea80760c70c123ab7476cdac5590633.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. В Херсонской области мужчина убил жену на почве ревности и политических разногласий, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. "Между фигурантом и его супругой на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. Находясь в домовладении, расположенном в пгт. Чаплынка, на почве ревности и политических разногласий, злоумышленник нанес женщине многочисленные удары по жизненно важным органам. В результате полученных травм 50-летняя потерпевшая скончалась на месте преступления", - говорится в сообщении. Мужчина задержан. В ходе допроса он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

https://ria.ru/20250109/vsu-1992922951.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, херсонская область , россия, следственный комитет россии (ск рф)