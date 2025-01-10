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Таможенники передали спецтехнику бойцам брянского приграничья - РИА Новости, 10.01.2025
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Надежные люди
 
17:26 10.01.2025 (обновлено: 17:41 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/tamozhnya-1993161225.html
Таможенники передали спецтехнику бойцам брянского приграничья
Таможенники передали спецтехнику бойцам брянского приграничья - РИА Новости, 10.01.2025
Таможенники передали спецтехнику бойцам брянского приграничья
Брянская таможня передала бойцам, служащим в брянском приграничье, квадрокоптер, маскировочные халаты и изготовленные сотрудниками маскировочные сети, сообщили... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:26:00+03:00
2025-01-10T17:41:00+03:00
надежные люди
брянская область
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Брянская таможня передала бойцам, служащим в брянском приграничье, квадрокоптер, маскировочные халаты и изготовленные сотрудниками маскировочные сети, сообщили в пресс-службе ведомства. "Брянские таможенники активно помогают военнослужащим не только участвующим в СВО, но и несущим службу в брянском приграничье. В этот раз бойцам таможенники передали компактный разведывательный квадрокоптер с тепловизором, закупленный на личные собранные денежные средства сотрудниками, и 28 зимних маскировочных халатов", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что для защиты боевых позиций военным передали 1500 квадратных метров маскировочных сетей, которые сотрудники таможни и ветераны службы изготовили вручную. Таможенники поздравили защитников приграничья с праздником Рождества, а также передали им сладости. "Надеемся, что квадрокоптер, маскировочные сети и маскхалаты помогут обеспечить защиту личного состава в приграничье. Наш долг – помогать нашим бойцам, чтобы солдаты чувствовали поддержку", – подчеркнул исполняющий обязанности начальника Брянской таможни Дмитрий Машаров, которого цитирует пресс-служба.
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брянская область
Надежные люди, Брянская область
Таможенники передали спецтехнику бойцам брянского приграничья

Брянская таможня передала бойцам приграничья квадрокоптер и маскировочные халаты

© Фото : пресс-служба Брянской таможниМаскировочная сеть изготовленная брянскими таможенниками для бойцов приграничья
Маскировочная сеть изготовленная брянскими таможенниками для бойцов приграничья - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : пресс-служба Брянской таможни
Маскировочная сеть изготовленная брянскими таможенниками для бойцов приграничья
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Брянская таможня передала бойцам, служащим в брянском приграничье, квадрокоптер, маскировочные халаты и изготовленные сотрудниками маскировочные сети, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Брянские таможенники активно помогают военнослужащим не только участвующим в СВО, но и несущим службу в брянском приграничье. В этот раз бойцам таможенники передали компактный разведывательный квадрокоптер с тепловизором, закупленный на личные собранные денежные средства сотрудниками, и 28 зимних маскировочных халатов", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для защиты боевых позиций военным передали 1500 квадратных метров маскировочных сетей, которые сотрудники таможни и ветераны службы изготовили вручную. Таможенники поздравили защитников приграничья с праздником Рождества, а также передали им сладости.
"Надеемся, что квадрокоптер, маскировочные сети и маскхалаты помогут обеспечить защиту личного состава в приграничье. Наш долг – помогать нашим бойцам, чтобы солдаты чувствовали поддержку", – подчеркнул исполняющий обязанности начальника Брянской таможни Дмитрий Машаров, которого цитирует пресс-служба.
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