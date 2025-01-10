https://ria.ru/20250110/tamozhnya-1993161225.html

Таможенники передали спецтехнику бойцам брянского приграничья

Таможенники передали спецтехнику бойцам брянского приграничья - РИА Новости, 10.01.2025

Таможенники передали спецтехнику бойцам брянского приграничья

Брянская таможня передала бойцам, служащим в брянском приграничье, квадрокоптер, маскировочные халаты и изготовленные сотрудниками маскировочные сети, сообщили... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T17:26:00+03:00

2025-01-10T17:26:00+03:00

2025-01-10T17:41:00+03:00

надежные люди

брянская область

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Брянская таможня передала бойцам, служащим в брянском приграничье, квадрокоптер, маскировочные халаты и изготовленные сотрудниками маскировочные сети, сообщили в пресс-службе ведомства. "Брянские таможенники активно помогают военнослужащим не только участвующим в СВО, но и несущим службу в брянском приграничье. В этот раз бойцам таможенники передали компактный разведывательный квадрокоптер с тепловизором, закупленный на личные собранные денежные средства сотрудниками, и 28 зимних маскировочных халатов", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что для защиты боевых позиций военным передали 1500 квадратных метров маскировочных сетей, которые сотрудники таможни и ветераны службы изготовили вручную. Таможенники поздравили защитников приграничья с праздником Рождества, а также передали им сладости. "Надеемся, что квадрокоптер, маскировочные сети и маскхалаты помогут обеспечить защиту личного состава в приграничье. Наш долг – помогать нашим бойцам, чтобы солдаты чувствовали поддержку", – подчеркнул исполняющий обязанности начальника Брянской таможни Дмитрий Машаров, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20250110/tyumen-1993146525.html

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брянская область