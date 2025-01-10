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В Судане рассказали об эффекте от перехода на новые банкноты - РИА Новости, 10.01.2025
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16:31 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/sudan-1993151436.html
В Судане рассказали об эффекте от перехода на новые банкноты
В Судане рассказали об эффекте от перехода на новые банкноты - РИА Новости, 10.01.2025
В Судане рассказали об эффекте от перехода на новые банкноты
Переход на новые банкноты в Судане помог привлечь средства в банковский сектор страны и вместе с тем получить финансирование на военные нужды, передает... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:31:00+03:00
2025-01-10T16:31:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Переход на новые банкноты в Судане помог привлечь средства в банковский сектор страны и вместе с тем получить финансирование на военные нужды, передает агентство Reuters со ссылкой на министра финансов страны Джибриля Ибрагима, который дал агентству интервью. "Решение суданского правительства ввести новые банкноты и подтолкнуть людей к открытию счетов в банках увеличило банковские депозиты, а вместе с ними и поддержало военные усилия", - пишет агентство. Отмечается, что в рамках перехода на новые банкноты жителей страны попросили внести старые банкноты на банковские счета, с которого затем они могут получать ограниченную сумму в день новыми купюрами. Суданский министр финансов назвал инициативу успешной и отметил, что она помогла государству профинансировать ряд проектов, в том числе в сфере производства. Ранее министр финансов Судана Джибриль Ибрагим сообщил о наличии достаточного количества новых банкнот, заявив об отсутствии кризиса в печатании денег. Он пояснил, что цель смены банкнот - перевод средств в банковскую систему, обеспечение поступления наличных денег в нее и избежание подделки валюты. Министр также призвал граждан Судана больше использовать оплату через электронные приложения. Ранее суданское оппозиционное политическое объединение "Такаддум" утверждало, что новые банкноты для Судана печатаются в России.
https://ria.ru/20250104/mir-1992444371.html
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судан, в мире
Судан, В мире
В Судане рассказали об эффекте от перехода на новые банкноты

Глава Минфина Судана Ибрагим: ввод новых банкнот привлек средства в экономику

© AP Photo / Marwan AliЖители Судана проходят мимо магазинов в Хартуме, закрытых из-за боевых действий
Жители Судана проходят мимо магазинов в Хартуме, закрытых из-за боевых действий - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Marwan Ali
Жители Судана проходят мимо магазинов в Хартуме, закрытых из-за боевых действий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Переход на новые банкноты в Судане помог привлечь средства в банковский сектор страны и вместе с тем получить финансирование на военные нужды, передает агентство Reuters со ссылкой на министра финансов страны Джибриля Ибрагима, который дал агентству интервью.
"Решение суданского правительства ввести новые банкноты и подтолкнуть людей к открытию счетов в банках увеличило банковские депозиты, а вместе с ними и поддержало военные усилия", - пишет агентство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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Отмечается, что в рамках перехода на новые банкноты жителей страны попросили внести старые банкноты на банковские счета, с которого затем они могут получать ограниченную сумму в день новыми купюрами.
Суданский министр финансов назвал инициативу успешной и отметил, что она помогла государству профинансировать ряд проектов, в том числе в сфере производства.
Ранее министр финансов Судана Джибриль Ибрагим сообщил о наличии достаточного количества новых банкнот, заявив об отсутствии кризиса в печатании денег. Он пояснил, что цель смены банкнот - перевод средств в банковскую систему, обеспечение поступления наличных денег в нее и избежание подделки валюты. Министр также призвал граждан Судана больше использовать оплату через электронные приложения.
Ранее суданское оппозиционное политическое объединение "Такаддум" утверждало, что новые банкноты для Судана печатаются в России.
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