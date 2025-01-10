https://ria.ru/20250110/ssha-1993182280.html
США ввели санкции против компании "Полярный литий"
США ввели санкции против компании "Полярный литий" - РИА Новости, 10.01.2025
США ввели санкции против компании "Полярный литий"
США ввели санкции против компании "Полярный литий", сообщил в пятницу минфин страны. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:57:00+03:00
2025-01-10T18:57:00+03:00
2025-01-10T18:58:00+03:00
экономика
сша
мурманская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
норильский никель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции против компании "Полярный литий", сообщил в пятницу минфин страны. "Полярный литий", совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля", владеет лицензией на разработку Колмозерского месторождения в Мурманской области - это наиболее перспективное месторождение литиевых руд в стране.
https://ria.ru/20250110/ssha-1993179320.html
сша
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_771dc52b8cd49864e400ed9962a64f16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, мурманская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", норильский никель
Экономика, США, Мурманская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Норильский никель
США ввели санкции против компании "Полярный литий"
США ввели санкции против предприятия "Росатома" и "Норникеля" "Полярный литий"