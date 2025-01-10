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США ввели санкции против компании "Полярный литий" - РИА Новости, 10.01.2025
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18:57 10.01.2025 (обновлено: 18:58 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/ssha-1993182280.html
США ввели санкции против компании "Полярный литий"
США ввели санкции против компании "Полярный литий" - РИА Новости, 10.01.2025
США ввели санкции против компании "Полярный литий"
США ввели санкции против компании "Полярный литий", сообщил в пятницу минфин страны. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:57:00+03:00
2025-01-10T18:58:00+03:00
экономика
сша
мурманская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
норильский никель
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции против компании "Полярный литий", сообщил в пятницу минфин страны. "Полярный литий", совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля", владеет лицензией на разработку Колмозерского месторождения в Мурманской области - это наиболее перспективное месторождение литиевых руд в стране.
https://ria.ru/20250110/ssha-1993179320.html
сша
мурманская область
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экономика, сша, мурманская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", норильский никель
Экономика, США, Мурманская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Норильский никель
США ввели санкции против компании "Полярный литий"

США ввели санкции против предприятия "Росатома" и "Норникеля" "Полярный литий"

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции против компании "Полярный литий", сообщил в пятницу минфин страны.
"Полярный литий", совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля", владеет лицензией на разработку Колмозерского месторождения в Мурманской области - это наиболее перспективное месторождение литиевых руд в стране.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора
Вчера, 18:38
 
ЭкономикаСШАМурманская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Норильский никель
 
 
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