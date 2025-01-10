https://ria.ru/20250110/ssha-1993182280.html

США ввели санкции против компании "Полярный литий"

США ввели санкции против компании "Полярный литий" - РИА Новости, 10.01.2025

США ввели санкции против компании "Полярный литий"

США ввели санкции против компании "Полярный литий", сообщил в пятницу минфин страны. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:57:00+03:00

2025-01-10T18:57:00+03:00

2025-01-10T18:58:00+03:00

экономика

сша

мурманская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

норильский никель

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции против компании "Полярный литий", сообщил в пятницу минфин страны. "Полярный литий", совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля", владеет лицензией на разработку Колмозерского месторождения в Мурманской области - это наиболее перспективное месторождение литиевых руд в стране.

https://ria.ru/20250110/ssha-1993179320.html

сша

мурманская область

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2025

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экономика, сша, мурманская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", норильский никель