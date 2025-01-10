https://ria.ru/20250110/ssha-1993180390.html
США ввели санкции против проекта "Роснефти" в Красноярском крае
США ввели санкции против проекта "Роснефти" в Красноярском крае - РИА Новости, 10.01.2025
США ввели санкции против проекта "Роснефти" в Красноярском крае
США ввели санкции против проекта "Роснефти" в Красноярском крае "Восток Ойл", следует из сообщения американского минфина. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:41:00+03:00
2025-01-10T18:41:00+03:00
2025-01-10T19:09:00+03:00
экономика
сша
красноярский край
роснефть
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции против проекта "Роснефти" в Красноярском крае "Восток Ойл", следует из сообщения американского минфина. Так, в санкционный список вошли ООО "Восток Ойл" и "РН-Ванкор", который выступает оператором месторождений Ванкорского кластера, входящих в проект.
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экономика, сша, красноярский край, роснефть
Экономика, США, Красноярский край, Роснефть
США ввели санкции против проекта "Роснефти" в Красноярском крае
США ввели санкции против проекта "Роснефти" в Красноярском крае "Восток Ойл"