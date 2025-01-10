https://ria.ru/20250110/ssha-1993180390.html

США ввели санкции против проекта "Роснефти" в Красноярском крае

США ввели санкции против проекта "Роснефти" в Красноярском крае - РИА Новости, 10.01.2025

США ввели санкции против проекта "Роснефти" в Красноярском крае

США ввели санкции против проекта "Роснефти" в Красноярском крае "Восток Ойл", следует из сообщения американского минфина. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:41:00+03:00

2025-01-10T18:41:00+03:00

2025-01-10T19:09:00+03:00

экономика

сша

красноярский край

роснефть

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции против проекта "Роснефти" в Красноярском крае "Восток Ойл", следует из сообщения американского минфина. Так, в санкционный список вошли ООО "Восток Ойл" и "РН-Ванкор", который выступает оператором месторождений Ванкорского кластера, входящих в проект.

https://ria.ru/20250110/ssha-1993180040.html

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2025

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экономика, сша, красноярский край, роснефть