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США надеются, что новые санкции ударят по курсу рубля
США надеются, что новые санкции ударят по курсу рубля - РИА Новости, 10.01.2025
США надеются, что новые санкции ударят по курсу рубля
США надеются, что новые санкции против РФ снизят ее доходы от экспорта нефти и ударят по курсу рубля, заявили в пятницу чиновники администрации действующего... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:40:00+03:00
2025-01-10T18:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США надеются, что новые санкции против РФ снизят ее доходы от экспорта нефти и ударят по курсу рубля, заявили в пятницу чиновники администрации действующего президента США Джо Байдена. "(Новые санкции США - ред.) подорвут доходы России и увеличат ее расходы на миллиарды долларов в месяц. Это будет иметь волновой эффект на (российскую - ред.) валюту, которая и так торгуется на почти самом низком уровне", - сообщили журналистам высокопоставленные представители американской администрации. Уходящая администрация США ожидает, что таким образом новые санкции приведут к дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ РФ, что негативно скажется на бизнес-климате в России, отметили чиновники. При этом США продолжат бороться с обходом санкций против России, побуждая ее перестраивать свои цепочки поставок. "Кремлю придется полагаться на еще более сложные и дорогие каналы закупок, чтобы заменить продажи, которые (новые - ред.) меры запретят", - заявили представители администрации.
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сша, россия, джо байден, санкции в отношении россии, в мире
США, Россия, Джо Байден, Санкции в отношении России, В мире
США надеются, что новые санкции ударят по курсу рубля
США надеются, что санкции против России ударят по курсу рубля и снизят доходы РФ
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США надеются, что новые санкции против РФ снизят ее доходы от экспорта нефти и ударят по курсу рубля, заявили в пятницу чиновники администрации действующего президента США Джо Байдена.
"(Новые санкции США
- ред.) подорвут доходы России
и увеличат ее расходы на миллиарды долларов в месяц. Это будет иметь волновой эффект на (российскую - ред.) валюту, которая и так торгуется на почти самом низком уровне", - сообщили журналистам высокопоставленные представители американской администрации.
Уходящая администрация США ожидает, что таким образом новые санкции приведут к дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ РФ, что негативно скажется на бизнес-климате в России, отметили чиновники.
При этом США продолжат бороться с обходом санкций против России, побуждая ее перестраивать свои цепочки поставок.
"Кремлю придется полагаться на еще более сложные и дорогие каналы закупок, чтобы заменить продажи, которые (новые - ред.) меры запретят", - заявили представители администрации.