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Спецоперация, 10 января: Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным - РИА Новости, 10.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993201917.html
Спецоперация, 10 января: Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
Спецоперация, 10 января: Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным - РИА Новости, 10.01.2025
Спецоперация, 10 января: Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
Российские средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS, за неделю ВСУ потеряли до 13370 человек, 91 украинский военнослужащий сдался в плен. Избранный президент США... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T21:04:00+03:00
2025-01-10T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS, за неделю ВСУ потеряли до 13370 человек, 91 украинский военнослужащий сдался в плен. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. ПВО сбила 8 ракет ATACMS за неделю Потери украинских войск за неделю составили до 13370 человек, в плен сдался 91 украинский военный, следует из сводки Минобороны России. Кроме того, за неделю нанесены 28 групповых ударов по военным объектам на Украине. С 4 по 10 января взяты под контроль населенные пункты Курахово, Даченское и Надия. Средствами ПВО за этот период уничтожены восемь ракет ATACMS и 689 дронов. Трамп заявил, что идет подготовка встречи с Путиным Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что президент РФ Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. При этом на вопрос о том, возможна ли трехсторонняя встреча между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, Трамп ответил, что это будет определено позднее. Ранее президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. ВСУ потеряли в Курской области более 280 военных за сутки По данным Минобороны РФ, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 280 военнослужащих, уничтожены 2 танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета, три военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли до 50,6 тысячи военнослужащих, 296 танков. ПВО сбила 42 БПЛА над территорией России Российские средства ПВО уничтожили и перехватили в течение ночи 16 беспилотников над Ростовской областью, по четыре - над Курской и Воронежской, три - над Брянской, два - над Кубанью, один - над Белгородской и десять – над акваторией Азовского моря. С 12.00 до 16.00 мск были сбиты еще два украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями. Зеленский заявил, что Киев хочет закончить конфликт с РФ в 2025 годуВладимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с РФ в 2025 году. "Наша цель состоит в том, чтобы получить гарантии безопасности в этом году и закончить в войну в этом году. Мы сделаем для этого все", - заявил Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rainews24. "Для нас очень важно, чтобы наступил мир, но прежде чем о чем-то договариваться, мы должны определить серьезные гарантии безопасности для Украины и для Европы", - сказал Зеленский. При этом он заявил, что США должны "оказать давление на Россию и дать Украине и Европе гарантии безопасности".
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), atacms
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ATACMS

Спецоперация, 10 января: Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS, за неделю ВСУ потеряли до 13370 человек, 91 украинский военнослужащий сдался в плен. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

ПВО сбила 8 ракет ATACMS за неделю

Потери украинских войск за неделю составили до 13370 человек, в плен сдался 91 украинский военный, следует из сводки Минобороны России. Кроме того, за неделю нанесены 28 групповых ударов по военным объектам на Украине. С 4 по 10 января взяты под контроль населенные пункты Курахово, Даченское и Надия.
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Поставки оружия не помогли ВСУ, признал американский чиновник
9 января, 13:15
Средствами ПВО за этот период уничтожены восемь ракет ATACMS и 689 дронов.

Трамп заявил, что идет подготовка встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что президент РФ Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече.
При этом на вопрос о том, возможна ли трехсторонняя встреча между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, Трамп ответил, что это будет определено позднее.
Ранее президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"За сто дней": на Западе рассказали, что могут обсудить Трамп и Путин
Вчера, 16:23

ВСУ потеряли в Курской области более 280 военных за сутки

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 280 военнослужащих, уничтожены 2 танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета, три военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли до 50,6 тысячи военнослужащих, 296 танков.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"Дойдут до Одессы". В США забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте
Вчера, 15:47

ПВО сбила 42 БПЛА над территорией России

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили в течение ночи 16 беспилотников над Ростовской областью, по четыре - над Курской и Воронежской, три - над Брянской, два - над Кубанью, один - над Белгородской и десять – над акваторией Азовского моря. С 12.00 до 16.00 мск были сбиты еще два украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями.

Зеленский заявил, что Киев хочет закончить конфликт с РФ в 2025 году

Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с РФ в 2025 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину
Вчера, 08:00
"Наша цель состоит в том, чтобы получить гарантии безопасности в этом году и закончить в войну в этом году. Мы сделаем для этого все", - заявил Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rainews24.
"Для нас очень важно, чтобы наступил мир, но прежде чем о чем-то договариваться, мы должны определить серьезные гарантии безопасности для Украины и для Европы", - сказал Зеленский. При этом он заявил, что США должны "оказать давление на Россию и дать Украине и Европе гарантии безопасности".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ATACMS
 
 
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