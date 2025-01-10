https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993201917.html

Спецоперация, 10 января: Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Спецоперация, 10 января: Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным - РИА Новости, 10.01.2025

Спецоперация, 10 января: Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Российские средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS, за неделю ВСУ потеряли до 13370 человек, 91 украинский военнослужащий сдался в плен. Избранный президент США... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T21:04:00+03:00

2025-01-10T21:04:00+03:00

2025-01-10T21:04:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS, за неделю ВСУ потеряли до 13370 человек, 91 украинский военнослужащий сдался в плен. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. ПВО сбила 8 ракет ATACMS за неделю Потери украинских войск за неделю составили до 13370 человек, в плен сдался 91 украинский военный, следует из сводки Минобороны России. Кроме того, за неделю нанесены 28 групповых ударов по военным объектам на Украине. С 4 по 10 января взяты под контроль населенные пункты Курахово, Даченское и Надия. Средствами ПВО за этот период уничтожены восемь ракет ATACMS и 689 дронов. Трамп заявил, что идет подготовка встречи с Путиным Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что президент РФ Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. При этом на вопрос о том, возможна ли трехсторонняя встреча между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, Трамп ответил, что это будет определено позднее. Ранее президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить. ВСУ потеряли в Курской области более 280 военных за сутки По данным Минобороны РФ, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 280 военнослужащих, уничтожены 2 танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета, три военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли до 50,6 тысячи военнослужащих, 296 танков. ПВО сбила 42 БПЛА над территорией России Российские средства ПВО уничтожили и перехватили в течение ночи 16 беспилотников над Ростовской областью, по четыре - над Курской и Воронежской, три - над Брянской, два - над Кубанью, один - над Белгородской и десять – над акваторией Азовского моря. С 12.00 до 16.00 мск были сбиты еще два украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями. Зеленский заявил, что Киев хочет закончить конфликт с РФ в 2025 годуВладимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с РФ в 2025 году. "Наша цель состоит в том, чтобы получить гарантии безопасности в этом году и закончить в войну в этом году. Мы сделаем для этого все", - заявил Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rainews24. "Для нас очень важно, чтобы наступил мир, но прежде чем о чем-то договариваться, мы должны определить серьезные гарантии безопасности для Украины и для Европы", - сказал Зеленский. При этом он заявил, что США должны "оказать давление на Россию и дать Украине и Европе гарантии безопасности".

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https://ria.ru/20250110/putin-1993149451.html

https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993140897.html

https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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