https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993038548.html

Расчет "Тосочки" уничтожил пункты временной дислокации ВСУ в ДНР

Расчет "Тосочки" уничтожил пункты временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.01.2025

Расчет "Тосочки" уничтожил пункты временной дислокации ВСУ в ДНР

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Восток" уничтожила пункты временной дислокации ВСУ в районе Великой Новоселки в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T05:16:00+03:00

2025-01-10T05:16:00+03:00

2025-01-10T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

тос-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981208064_0:137:2999:1824_1920x0_80_0_0_8c3bcd89e4a861b3dc855304cc1d5e60.jpg

ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Восток" уничтожила пункты временной дислокации ВСУ в районе Великой Новоселки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотной авиации выявили замаскированные пункты временной дислокации противника. Получив задачу, экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и? переведя вооружение в боевое положение? отработал по заданным целям", - говорится в сообщении ведомства. О достоинствах "Тосочки" рассказал командир боевой машины. "Машина сильно изменилась по сравнению с ТОС-1 "Солнцепек". Стала более маневренной, быстрее покидает огневую позицию", - сказал командир боевой машины с позывным "Банщик". Отмечается, что расчеты тяжелых огнеметных систем "Тосочка" работают в связке с разведывательными БПЛА. Целями огнеметчиков группировки "Восток" становятся опорные пункты и пункты временной дислокации украинских националистов, места скопления живой силы и техники, склады боеприпасов. Снаряды, применяемые на ТОС-2, имеют более высокую точность и дальность, а термобарический заряд дает возможность уничтожать противника даже внутри хорошо подготовленных укрытий, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250109/vsu-1992950362.html

https://ria.ru/20250109/vzryv-1993005236.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-2