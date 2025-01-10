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Расчет "Тосочки" уничтожил пункты временной дислокации ВСУ в ДНР
Расчет "Тосочки" уничтожил пункты временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.01.2025
Расчет "Тосочки" уничтожил пункты временной дислокации ВСУ в ДНР
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Восток" уничтожила пункты временной дислокации ВСУ в районе Великой Новоселки в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T05:16:00+03:00
2025-01-10T05:16:00+03:00
2025-01-10T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-2
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Восток" уничтожила пункты временной дислокации ВСУ в районе Великой Новоселки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотной авиации выявили замаскированные пункты временной дислокации противника. Получив задачу, экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и? переведя вооружение в боевое положение? отработал по заданным целям", - говорится в сообщении ведомства. О достоинствах "Тосочки" рассказал командир боевой машины. "Машина сильно изменилась по сравнению с ТОС-1 "Солнцепек". Стала более маневренной, быстрее покидает огневую позицию", - сказал командир боевой машины с позывным "Банщик". Отмечается, что расчеты тяжелых огнеметных систем "Тосочка" работают в связке с разведывательными БПЛА. Целями огнеметчиков группировки "Восток" становятся опорные пункты и пункты временной дислокации украинских националистов, места скопления живой силы и техники, склады боеприпасов. Снаряды, применяемые на ТОС-2, имеют более высокую точность и дальность, а термобарический заряд дает возможность уничтожать противника даже внутри хорошо подготовленных укрытий, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250109/vsu-1992950362.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-2
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-2
Расчет "Тосочки" уничтожил пункты временной дислокации ВСУ в ДНР
Расчет ТОС-2 уничтожил пункты временной дислокации ВСУ в Великой Новоселке