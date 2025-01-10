https://ria.ru/20250110/sevastopol-1993159440.html
Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта по заданию СБУ
Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта по заданию СБУ - РИА Новости, 10.01.2025
Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта по заданию СБУ
Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Севастополя Константина Горпинченко, готовившего теракт на железной дороге по заданию... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:15:00+03:00
2025-01-10T17:15:00+03:00
2025-01-10T17:16:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Севастополя Константина Горпинченко, готовившего теракт на железной дороге по заданию СБУ, сообщил РИА Новости представитель суда. По его данным, в сентябре 2023 года Горпинченко отправил по электронной почте письмо в службу безопасности Украины, сообщив, что готов сотрудничать. После этого с ним связался сотрудник СБУ и предложил поджечь два железнодорожных релейных шкафа. Для этого Горпинченко провел наблюдение, фото- и видеосъемку участка железной дороги и отправил материалы сотруднику СБУ. Затем он купил компоненты и изготовил самодельную зажигательную смесь. Как установило следствие, ночью 31 октября 2023 года подсудимый взял бутылки с зажигательной смесью и приехал на место, где собирался поджечь железнодорожные релейные шкафы, но сделать это не смог, так как его задержали. Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт и сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20240502/agent-1943473533.html
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севастополь, украина, служба безопасности украины, происшествия
Севастополь, Украина, Служба безопасности Украины, Происшествия
Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта по заданию СБУ
Житель Севастополя получил 11 лет за подготовку теракта по заданию СБУ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Севастополя Константина Горпинченко, готовившего теракт на железной дороге по заданию СБУ, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его данным, в сентябре 2023 года Горпинченко отправил по электронной почте письмо в службу безопасности Украины
, сообщив, что готов сотрудничать. После этого с ним связался сотрудник СБУ
и предложил поджечь два железнодорожных релейных шкафа.
Для этого Горпинченко провел наблюдение, фото- и видеосъемку участка железной дороги и отправил материалы сотруднику СБУ. Затем он купил компоненты и изготовил самодельную зажигательную смесь.
Как установило следствие, ночью 31 октября 2023 года подсудимый взял бутылки с зажигательной смесью и приехал на место, где собирался поджечь железнодорожные релейные шкафы, но сделать это не смог, так как его задержали.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт и сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.