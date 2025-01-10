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Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта по заданию СБУ - РИА Новости, 10.01.2025
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17:15 10.01.2025 (обновлено: 17:16 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/sevastopol-1993159440.html
Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта по заданию СБУ
Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта по заданию СБУ - РИА Новости, 10.01.2025
Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта по заданию СБУ
Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Севастополя Константина Горпинченко, готовившего теракт на железной дороге по заданию... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:15:00+03:00
2025-01-10T17:16:00+03:00
севастополь
украина
служба безопасности украины
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Севастополя Константина Горпинченко, готовившего теракт на железной дороге по заданию СБУ, сообщил РИА Новости представитель суда. По его данным, в сентябре 2023 года Горпинченко отправил по электронной почте письмо в службу безопасности Украины, сообщив, что готов сотрудничать. После этого с ним связался сотрудник СБУ и предложил поджечь два железнодорожных релейных шкафа. Для этого Горпинченко провел наблюдение, фото- и видеосъемку участка железной дороги и отправил материалы сотруднику СБУ. Затем он купил компоненты и изготовил самодельную зажигательную смесь. Как установило следствие, ночью 31 октября 2023 года подсудимый взял бутылки с зажигательной смесью и приехал на место, где собирался поджечь железнодорожные релейные шкафы, но сделать это не смог, так как его задержали. Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт и сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20240502/agent-1943473533.html
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севастополь, украина, служба безопасности украины, происшествия
Севастополь, Украина, Служба безопасности Украины, Происшествия
Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта по заданию СБУ

Житель Севастополя получил 11 лет за подготовку теракта по заданию СБУ

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Севастополя Константина Горпинченко, готовившего теракт на железной дороге по заданию СБУ, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его данным, в сентябре 2023 года Горпинченко отправил по электронной почте письмо в службу безопасности Украины, сообщив, что готов сотрудничать. После этого с ним связался сотрудник СБУ и предложил поджечь два железнодорожных релейных шкафа.
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Для этого Горпинченко провел наблюдение, фото- и видеосъемку участка железной дороги и отправил материалы сотруднику СБУ. Затем он купил компоненты и изготовил самодельную зажигательную смесь.
Как установило следствие, ночью 31 октября 2023 года подсудимый взял бутылки с зажигательной смесью и приехал на место, где собирался поджечь железнодорожные релейные шкафы, но сделать это не смог, так как его задержали.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на теракт и сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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