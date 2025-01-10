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Сбербанк стал лидером по рыночной капитализации в России - РИА Новости, 10.01.2025
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14:55 10.01.2025 (обновлено: 14:59 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/sberbank-1993126215.html
Сбербанк стал лидером по рыночной капитализации в России
Сбербанк стал лидером по рыночной капитализации в России - РИА Новости, 10.01.2025
Сбербанк стал лидером по рыночной капитализации в России
Сбербанк стал лидером по рыночной капитализации, вновь отвоевав первое место, которого он лишился в декабре, у "Роснефти", следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:55:00+03:00
2025-01-10T14:59:00+03:00
экономика
сбербанк россии
роснефть
газпром
россия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сбербанк стал лидером по рыночной капитализации, вновь отвоевав первое место, которого он лишился в декабре, у "Роснефти", следует из данных Московской биржи. Цена обыкновенных акций "Роснефти" вследствие дивидендной отсечки снижалась в пятницу более чем на 5,5% относительно закрытия предыдущей торговой сессии, достигая на пике снижения цены в 541,2 рубля за акцию. В то же время Сбербанк демонстрирует в течение дня положительную динамику с ростом капитализации в пределах 2%. И на 14.02 мск рыночная капитализация Сбербанка составляла 6,2 триллиона рублей, общая рыночная капитализация "Роснефти" – лишь 5,97 триллиона. "Роснефть" держала первенство меньше месяца, обойдя Сбербанк 19 декабря. А в пятёрку по этому показателю входят также "Лукойл", а затем - "Газпром" и "Газпром нефть", следует из данных биржи.
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экономика, сбербанк россии, роснефть, газпром, россия
Экономика, Сбербанк России, Роснефть, Газпром, Россия
Сбербанк стал лидером по рыночной капитализации в России

Сбербанк обошел "Роснефть" и стал самой дорогой компанией России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфиса Сбербанка в Москве
Офиса Сбербанка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офиса Сбербанка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сбербанк стал лидером по рыночной капитализации, вновь отвоевав первое место, которого он лишился в декабре, у "Роснефти", следует из данных Московской биржи.
Цена обыкновенных акций "Роснефти" вследствие дивидендной отсечки снижалась в пятницу более чем на 5,5% относительно закрытия предыдущей торговой сессии, достигая на пике снижения цены в 541,2 рубля за акцию. В то же время Сбербанк демонстрирует в течение дня положительную динамику с ростом капитализации в пределах 2%. И на 14.02 мск рыночная капитализация Сбербанка составляла 6,2 триллиона рублей, общая рыночная капитализация "Роснефти" – лишь 5,97 триллиона.
"Роснефть" держала первенство меньше месяца, обойдя Сбербанк 19 декабря. А в пятёрку по этому показателю входят также "Лукойл", а затем - "Газпром" и "Газпром нефть", следует из данных биржи.
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