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США ввели санкции против судов, перевозящих российские углеводороды - РИА Новости, 10.01.2025
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18:26 10.01.2025 (обновлено: 19:09 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993175981.html
США ввели санкции против судов, перевозящих российские углеводороды
США ввели санкции против судов, перевозящих российские углеводороды - РИА Новости, 10.01.2025
США ввели санкции против судов, перевозящих российские углеводороды
США ввели санкции против около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов, которые связаны или принадлежат "Совкомфлоту", "Роснефти", "Газпром... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:26:00+03:00
2025-01-10T19:09:00+03:00
экономика
сша
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роснефть
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совкомфлот
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции против около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов, которые связаны или принадлежат "Совкомфлоту", "Роснефти", "Газпром нефти", сообщил американский минфин.Согласно сообщению, в качестве заблокированного имущества определяется 69 судов, включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и четыре газовоза для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), которые принадлежат "Совкомфлоту". Среди них есть суда, работающие на проектах "Газпрома" и "Ямале СПГ".Еще четыре санкционных судна принадлежат эмиратским компаниям Fornax Ship Management (Fornax) и Stream Ship Management (Stream), которым, как утверждает минфина США, "Совкомфлот" передал управление танкерами для обхода санкций. Кроме того, санкции наложены на 9 танкеров, в которых заинтересована эмиратская Stream.Также под санкции попало 10 судов, связанных с дочерней компания "Газпром нефти" "Газпромнефть Марин Бункер", и 13 судов дочернего предприятия "Роснефти" "Роснефтефлот".В общей же сложности, включая "теневой флот", под санкции США в пятницу попали 183 судна, участвующих в перевозках российских энергоресурсов. Причем несколько из них перевозили не только российскую, но и иранскую нефть.
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993174656.html
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экономика, сша, россия, роснефть, газпром, совкомфлот, ямал спг
Экономика, США, Россия, Роснефть, Газпром, Совкомфлот, Ямал СПГ
США ввели санкции против судов, перевозящих российские углеводороды

США ввели санкции против 100 судов, перевозящих российские углеводороды

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции против около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов, которые связаны или принадлежат "Совкомфлоту", "Роснефти", "Газпром нефти", сообщил американский минфин.
Согласно сообщению, в качестве заблокированного имущества определяется 69 судов, включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и четыре газовоза для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), которые принадлежат "Совкомфлоту". Среди них есть суда, работающие на проектах "Газпрома" и "Ямале СПГ".
Еще четыре санкционных судна принадлежат эмиратским компаниям Fornax Ship Management (Fornax) и Stream Ship Management (Stream), которым, как утверждает минфина США, "Совкомфлот" передал управление танкерами для обхода санкций. Кроме того, санкции наложены на 9 танкеров, в которых заинтересована эмиратская Stream.
Также под санкции попало 10 судов, связанных с дочерней компания "Газпром нефти" "Газпромнефть Марин Бункер", и 13 судов дочернего предприятия "Роснефти" "Роснефтефлот".
В общей же сложности, включая "теневой флот", под санкции США в пятницу попали 183 судна, участвующих в перевозках российских энергоресурсов. Причем несколько из них перевозили не только российскую, но и иранскую нефть.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США изменили политику санкций
Вчера, 18:20
 
ЭкономикаСШАРоссияРоснефтьГазпромСовкомфлотЯмал СПГ
 
 
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