https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993175981.html

США ввели санкции против судов, перевозящих российские углеводороды

США ввели санкции против судов, перевозящих российские углеводороды - РИА Новости, 10.01.2025

США ввели санкции против судов, перевозящих российские углеводороды

США ввели санкции против около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов, которые связаны или принадлежат "Совкомфлоту", "Роснефти", "Газпром... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:26:00+03:00

2025-01-10T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции против около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов, которые связаны или принадлежат "Совкомфлоту", "Роснефти", "Газпром нефти", сообщил американский минфин.Согласно сообщению, в качестве заблокированного имущества определяется 69 судов, включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и четыре газовоза для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), которые принадлежат "Совкомфлоту". Среди них есть суда, работающие на проектах "Газпрома" и "Ямале СПГ".Еще четыре санкционных судна принадлежат эмиратским компаниям Fornax Ship Management (Fornax) и Stream Ship Management (Stream), которым, как утверждает минфина США, "Совкомфлот" передал управление танкерами для обхода санкций. Кроме того, санкции наложены на 9 танкеров, в которых заинтересована эмиратская Stream.Также под санкции попало 10 судов, связанных с дочерней компания "Газпром нефти" "Газпромнефть Марин Бункер", и 13 судов дочернего предприятия "Роснефти" "Роснефтефлот".В общей же сложности, включая "теневой флот", под санкции США в пятницу попали 183 судна, участвующих в перевозках российских энергоресурсов. Причем несколько из них перевозили не только российскую, но и иранскую нефть.

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экономика, сша, россия, роснефть, газпром, совкомфлот, ямал спг