США ввели санкции против судов, перевозящих российские углеводороды
США ввели санкции против 100 судов, перевозящих российские углеводороды
© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции против около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов, которые связаны или принадлежат "Совкомфлоту", "Роснефти", "Газпром нефти", сообщил американский минфин.
Согласно сообщению, в качестве заблокированного имущества определяется 69 судов, включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и четыре газовоза для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), которые принадлежат "Совкомфлоту". Среди них есть суда, работающие на проектах "Газпрома" и "Ямале СПГ".
Еще четыре санкционных судна принадлежат эмиратским компаниям Fornax Ship Management (Fornax) и Stream Ship Management (Stream), которым, как утверждает минфина США, "Совкомфлот" передал управление танкерами для обхода санкций. Кроме того, санкции наложены на 9 танкеров, в которых заинтересована эмиратская Stream.
Также под санкции попало 10 судов, связанных с дочерней компания "Газпром нефти" "Газпромнефть Марин Бункер", и 13 судов дочернего предприятия "Роснефти" "Роснефтефлот".
В общей же сложности, включая "теневой флот", под санкции США в пятницу попали 183 судна, участвующих в перевозках российских энергоресурсов. Причем несколько из них перевозили не только российскую, но и иранскую нефть.
США изменили политику санкций
Вчера, 18:20