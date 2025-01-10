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США ввели новые санкции против России - РИА Новости, 10.01.2025
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18:17 10.01.2025 (обновлено: 20:35 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993173854.html
США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России - РИА Новости, 10.01.2025
США ввели новые санкции против России
США ввели самые масштабные санкции против российского энергетического сектора, сообщается на сайте американского Минфина. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:17:00+03:00
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вашингтон (штат)
газпром нефть
сургутнефтегаз
министерство финансов сша
в мире
владимир путин
газпром
россия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. США ввели самые масштабные санкции против российского энергетического сектора, сообщается на сайте американского Минфина.Так, среди юридических лиц под новые ограничения попали:Что касается физических лиц, то новые американские санкции затронули: Отмечается, что США изменили политику санкций: теперь рестрикции могут ввести против любого лица, которое работало или продолжает работать с российским энергетическим сектором.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к ограничительным мерам государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250110/gazprom-1993182744.html
https://ria.ru/20241230/sanktsii-1992112339.html
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вашингтон (штат), газпром нефть, сургутнефтегаз, министерство финансов сша, в мире, владимир путин, газпром, россия, москва, сша, сергей кудряшов, алексей лихачев, владимир чернов, роснефть
Вашингтон (штат), Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Министерство финансов США, В мире, Владимир Путин, Газпром, Россия, Москва, США, Сергей Кудряшов, Алексей Лихачев, Владимир Чернов, Роснефть

США ввели новые санкции против России

© Getty Images / Chip SomodevillaЗдание Министерства финансов США
Здание Министерства финансов США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Здание Министерства финансов США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. США ввели самые масштабные санкции против российского энергетического сектора, сообщается на сайте американского Минфина.
Так, среди юридических лиц под новые ограничения попали:
  • "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и их дочерние компании;
  • российско-сербская нефтяная компания NIS;
  • около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов и связанных с "Совкомфлотом", "Роснефтью" и "Газпром нефтью";
  • Московский и Омский НПЗ "Газпром нефти", а также Киришский НПЗ "Сургутнефтегаза";
  • более 30 нефтесервисных российских компаний, включая "РН-Бурение" и "Технологии ОФС";
  • СП "Норникеля" и "Росатома" — компания "Полярный литий";
  • заводы по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленинградской области — "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк";
  • проект "Роснефти" в Красноярском крае — "Восток Ойл";
  • "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование".
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"Газпромнефть" готовилась к санкциям США
Вчера, 19:00
Что касается физических лиц, то новые американские санкции затронули:
  • главу "Росатома" Алексея Лихачева;
  • замгендиректора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса "Росатома" Сергея Новикова;
  • заместителей министра энергетики России Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева;
  • глав "Башнефти" и "Зарубежнефти" Владимира Чернова и Сергея Кудряшова;
  • гендиректора "Татнефти" Наиля Маганова;
  • глав "Газпром нефти" и "Лукойла" Александра Дюкова и Вадима Воробьева;
  • сына совладельца "Лукойла", миллиардера Вагита Алекперова.
Новая станция Коммунарка Троицкой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
На Западе предложили переложить санкции с России на США
30 декабря 2024, 22:25
Отмечается, что США изменили политику санкций: теперь рестрикции могут ввести против любого лица, которое работало или продолжает работать с российским энергетическим сектором.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к ограничительным мерам государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Александровский сад и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
NYT написала о неоправдавшихся прогнозах по антироссийским санкциям
2 января, 22:50
 
Вашингтон (штат)Газпром нефтьСургутнефтегазМинистерство финансов СШАВ миреВладимир ПутинГазпромРоссияМоскваСШАСергей КудряшовАлексей ЛихачевВладимир ЧерновРоснефть
 
 
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