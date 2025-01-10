https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993173854.html

США ввели новые санкции против России

США ввели новые санкции против России - РИА Новости, 10.01.2025

США ввели новые санкции против России

США ввели самые масштабные санкции против российского энергетического сектора, сообщается на сайте американского Минфина. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:17:00+03:00

2025-01-10T18:17:00+03:00

2025-01-10T20:35:00+03:00

вашингтон (штат)

газпром нефть

сургутнефтегаз

министерство финансов сша

в мире

владимир путин

газпром

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993176564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e9ab3aab70e272600f8f29a33f425f0.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. США ввели самые масштабные санкции против российского энергетического сектора, сообщается на сайте американского Минфина.Так, среди юридических лиц под новые ограничения попали:Что касается физических лиц, то новые американские санкции затронули: Отмечается, что США изменили политику санкций: теперь рестрикции могут ввести против любого лица, которое работало или продолжает работать с российским энергетическим сектором.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к ограничительным мерам государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250110/gazprom-1993182744.html

https://ria.ru/20241230/sanktsii-1992112339.html

https://ria.ru/20250102/sanktsii-1992352304.html

вашингтон (штат)

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

вашингтон (штат), газпром нефть, сургутнефтегаз, министерство финансов сша, в мире, владимир путин, газпром, россия, москва, сша, сергей кудряшов, алексей лихачев, владимир чернов, роснефть