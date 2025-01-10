США ввели новые санкции против России
© Getty Images / Chip SomodevillaЗдание Министерства финансов США
© Getty Images / Chip Somodevilla
Здание Министерства финансов США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. США ввели самые масштабные санкции против российского энергетического сектора, сообщается на сайте американского Минфина.
Так, среди юридических лиц под новые ограничения попали:
- "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и их дочерние компании;
- российско-сербская нефтяная компания NIS;
- около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов и связанных с "Совкомфлотом", "Роснефтью" и "Газпром нефтью";
- Московский и Омский НПЗ "Газпром нефти", а также Киришский НПЗ "Сургутнефтегаза";
- более 30 нефтесервисных российских компаний, включая "РН-Бурение" и "Технологии ОФС";
- СП "Норникеля" и "Росатома" — компания "Полярный литий";
- заводы по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленинградской области — "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк";
- проект "Роснефти" в Красноярском крае — "Восток Ойл";
- "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование".
"Газпромнефть" готовилась к санкциям США
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Что касается физических лиц, то новые американские санкции затронули:
- главу "Росатома" Алексея Лихачева;
- замгендиректора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса "Росатома" Сергея Новикова;
- заместителей министра энергетики России Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева;
- глав "Башнефти" и "Зарубежнефти" Владимира Чернова и Сергея Кудряшова;
- гендиректора "Татнефти" Наиля Маганова;
- глав "Газпром нефти" и "Лукойла" Александра Дюкова и Вадима Воробьева;
- сына совладельца "Лукойла", миллиардера Вагита Алекперова.
На Западе предложили переложить санкции с России на США
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Отмечается, что США изменили политику санкций: теперь рестрикции могут ввести против любого лица, которое работало или продолжает работать с российским энергетическим сектором.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к ограничительным мерам государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.