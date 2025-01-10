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США и Израиль нанесли удары вблизи места проведения демонстрации в Сане - РИА Новости, 10.01.2025
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16:58 10.01.2025 (обновлено: 17:30 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/sana-1993156600.html
США и Израиль нанесли удары вблизи места проведения демонстрации в Сане
США и Израиль нанесли удары вблизи места проведения демонстрации в Сане - РИА Новости, 10.01.2025
США и Израиль нанесли удары вблизи места проведения демонстрации в Сане
США и Израиль ударили по районам в центре Саны, когда там собралась демонстрация в поддержку палестинского сектора Газа, передает подконтрольный правящему на... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:58:00+03:00
2025-01-10T17:30:00+03:00
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ДОХА, 10 янв — РИА Новости. США и Израиль ударили по районам в центре Саны, когда там собралась демонстрация в поддержку палестинского сектора Газа, передает подконтрольный правящему на севере Йемена шиитскому движению "Ансар Алла" телеканал Al Masirah."Израильские, американские и британские враги начали совместное нападение на нашу страну, в то время как два миллиона человек собрались на площади Ас-Сабин, чтобы поддержать сектор Газа. Районы рядом с площадью Ас-Сабин и электростанцию Хазиз в провинции Сана подверглись ряду авиаударов", — говорится в сообщении. По данным источника РИА Новости, ранее в пятницу ВВС США и Великобритании совершили налет на военные позиции хуситов, в частности на различные объекты 29-й механизированной бригады на горе Джебаль аль- Асуад на севере провинции Омран. По его словам, еще четыре удара были нанесены по Сане.В свою очередь, в пресс-службе ЦАХАЛ подтвердили атаку на электростанцию Хизаз, которая, как утверждается, является центральным источником энергии для обеспечения ресурсов "Ансар Аллы", а также заявили о поражении объектов военной инфраструктуры в портах Ходейда и Рас-Иса.В последние недели напряженность между Израилем и хуситами серьезно возросла. Последние начали почти в ежедневном режиме атаковать территорию еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Тель-Авив, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.
https://ria.ru/20250110/ataka-1993160620.html
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в мире, сана, сша, израиль, йемен, ансар алла, великобритания
В мире, Сана, США, Израиль, Йемен, Ансар Алла, Великобритания
США и Израиль нанесли удары вблизи места проведения демонстрации в Сане

США и Израиль атаковали центр Саны, где проходила демонстрация в поддержку Газы

© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
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ДОХА, 10 янв — РИА Новости. США и Израиль ударили по районам в центре Саны, когда там собралась демонстрация в поддержку палестинского сектора Газа, передает подконтрольный правящему на севере Йемена шиитскому движению "Ансар Алла" телеканал Al Masirah.
"Израильские, американские и британские враги начали совместное нападение на нашу страну, в то время как два миллиона человек собрались на площади Ас-Сабин, чтобы поддержать сектор Газа. Районы рядом с площадью Ас-Сабин и электростанцию Хазиз в провинции Сана подверглись ряду авиаударов", — говорится в сообщении.
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По данным источника РИА Новости, ранее в пятницу ВВС США и Великобритании совершили налет на военные позиции хуситов, в частности на различные объекты 29-й механизированной бригады на горе Джебаль аль- Асуад на севере провинции Омран. По его словам, еще четыре удара были нанесены по Сане.
В свою очередь, в пресс-службе ЦАХАЛ подтвердили атаку на электростанцию Хизаз, которая, как утверждается, является центральным источником энергии для обеспечения ресурсов "Ансар Аллы", а также заявили о поражении объектов военной инфраструктуры в портах Ходейда и Рас-Иса.
В последние недели напряженность между Израилем и хуситами серьезно возросла. Последние начали почти в ежедневном режиме атаковать территорию еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Тель-Авив, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.
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