США и Израиль нанесли удары вблизи места проведения демонстрации в Сане
США и Израиль атаковали центр Саны, где проходила демонстрация в поддержку Газы
© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 10 янв — РИА Новости. США и Израиль ударили по районам в центре Саны, когда там собралась демонстрация в поддержку палестинского сектора Газа, передает подконтрольный правящему на севере Йемена шиитскому движению "Ансар Алла" телеканал Al Masirah.
"Израильские, американские и британские враги начали совместное нападение на нашу страну, в то время как два миллиона человек собрались на площади Ас-Сабин, чтобы поддержать сектор Газа. Районы рядом с площадью Ас-Сабин и электростанцию Хазиз в провинции Сана подверглись ряду авиаударов", — говорится в сообщении.
По данным источника РИА Новости, ранее в пятницу ВВС США и Великобритании совершили налет на военные позиции хуситов, в частности на различные объекты 29-й механизированной бригады на горе Джебаль аль- Асуад на севере провинции Омран. По его словам, еще четыре удара были нанесены по Сане.
В свою очередь, в пресс-службе ЦАХАЛ подтвердили атаку на электростанцию Хизаз, которая, как утверждается, является центральным источником энергии для обеспечения ресурсов "Ансар Аллы", а также заявили о поражении объектов военной инфраструктуры в портах Ходейда и Рас-Иса.
В последние недели напряженность между Израилем и хуситами серьезно возросла. Последние начали почти в ежедневном режиме атаковать территорию еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Тель-Авив, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января 2024, 16:13