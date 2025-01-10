Рогов рассказал о популярности поздравления Путина с Рождеством на Украине
Рогов: поздравление Путина с Рождеством стало самым просматриваемым на Украине
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Президент Владимир Путин во время Рождественского богослужения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Поздравление президента России Владимира Путина с Рождеством стало одним из самых просматриваемых среди Telegram-публикаций на территории Украины, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Во вторник Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово, телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля.
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"Анализ просмотров Telegram-публикаций в украинском сегменте показывает, что поздравление президента России с Рождеством стало лидером по просмотрам в январе. Всё это говорит о том, что граждане Украины по-прежнему отмечают православные праздники в традиционные даты, а не в навязываемые режимом Зеленского, и что именно президент России является их ориентиром и национальным лидером", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, как бы ни старались украинскому народу навязать чуждые ценности, местные жители всё равно тяготеют к России, так как осознают себя русскими людьми.
На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают вместе с Западом по новоюлианскому календарю: 25 декабря. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский в июле 2023 года.
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