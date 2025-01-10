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Рогов рассказал о популярности поздравления Путина с Рождеством на Украине - РИА Новости, 10.01.2025
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Религия
 
17:32 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/rozhdestvo-1993162169.html
Рогов рассказал о популярности поздравления Путина с Рождеством на Украине
Рогов рассказал о популярности поздравления Путина с Рождеством на Украине - РИА Новости, 10.01.2025
Рогов рассказал о популярности поздравления Путина с Рождеством на Украине
Поздравление президента России Владимира Путина с Рождеством стало одним из самых просматриваемых среди Telegram-публикаций на территории Украины, заявил... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:32:00+03:00
2025-01-10T17:32:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Поздравление президента России Владимира Путина с Рождеством стало одним из самых просматриваемых среди Telegram-публикаций на территории Украины, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Во вторник Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово, телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля. "Анализ просмотров Telegram-публикаций в украинском сегменте показывает, что поздравление президента России с Рождеством стало лидером по просмотрам в январе. Всё это говорит о том, что граждане Украины по-прежнему отмечают православные праздники в традиционные даты, а не в навязываемые режимом Зеленского, и что именно президент России является их ориентиром и национальным лидером", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, как бы ни старались украинскому народу навязать чуждые ценности, местные жители всё равно тяготеют к России, так как осознают себя русскими людьми. На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают вместе с Западом по новоюлианскому календарю: 25 декабря. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский в июле 2023 года.
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россия, украина, владимир путин, владимир рогов, владимир зеленский, рождество христово, в мире
Религия, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Рождество Христово, В мире
Рогов рассказал о популярности поздравления Путина с Рождеством на Украине

Рогов: поздравление Путина с Рождеством стало самым просматриваемым на Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время Рождественского богослужения
Президент Владимир Путин во время Рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© POOL
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Президент Владимир Путин во время Рождественского богослужения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Поздравление президента России Владимира Путина с Рождеством стало одним из самых просматриваемых среди Telegram-публикаций на территории Украины, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Во вторник Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово, телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля.
«
"Анализ просмотров Telegram-публикаций в украинском сегменте показывает, что поздравление президента России с Рождеством стало лидером по просмотрам в январе. Всё это говорит о том, что граждане Украины по-прежнему отмечают православные праздники в традиционные даты, а не в навязываемые режимом Зеленского, и что именно президент России является их ориентиром и национальным лидером", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, как бы ни старались украинскому народу навязать чуждые ценности, местные жители всё равно тяготеют к России, так как осознают себя русскими людьми.
На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают вместе с Западом по новоюлианскому календарю: 25 декабря. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский в июле 2023 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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РелигияРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир РоговВладимир ЗеленскийРождество ХристовоВ мире
 
 
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