https://ria.ru/20250110/rozhdestvo-1993162169.html

Рогов рассказал о популярности поздравления Путина с Рождеством на Украине

Рогов рассказал о популярности поздравления Путина с Рождеством на Украине - РИА Новости, 10.01.2025

Рогов рассказал о популярности поздравления Путина с Рождеством на Украине

Поздравление президента России Владимира Путина с Рождеством стало одним из самых просматриваемых среди Telegram-публикаций на территории Украины, заявил... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T17:32:00+03:00

2025-01-10T17:32:00+03:00

2025-01-10T17:32:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Поздравление президента России Владимира Путина с Рождеством стало одним из самых просматриваемых среди Telegram-публикаций на территории Украины, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Во вторник Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово, телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля. "Анализ просмотров Telegram-публикаций в украинском сегменте показывает, что поздравление президента России с Рождеством стало лидером по просмотрам в январе. Всё это говорит о том, что граждане Украины по-прежнему отмечают православные праздники в традиционные даты, а не в навязываемые режимом Зеленского, и что именно президент России является их ориентиром и национальным лидером", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, как бы ни старались украинскому народу навязать чуждые ценности, местные жители всё равно тяготеют к России, так как осознают себя русскими людьми. На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают вместе с Западом по новоюлианскому календарю: 25 декабря. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский в июле 2023 года.

https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992388297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир путин, владимир рогов, владимир зеленский, рождество христово, в мире