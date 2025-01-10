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В Керченском проливе обнаружили пятно нефтепродуктов
В Керченском проливе обнаружили пятно нефтепродуктов - РИА Новости, 10.01.2025
В Керченском проливе обнаружили пятно нефтепродуктов
Специалисты обнаружили пятно нефтепродуктов в акватории Керченского пролива у кормовой части танкера "Волгонефть 239", который находится на мели, сообщили в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:02:00+03:00
2025-01-10T16:02:00+03:00
2025-01-10T16:02:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
краснодарский край
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Специалисты обнаружили пятно нефтепродуктов в акватории Керченского пролива у кормовой части танкера "Волгонефть 239", который находится на мели, сообщили в Минтрансе РФ. "Сегодня утром при обследовании кормовой части "Волгонефть 239", которая находится на мели, специалисты обнаружили со стороны берега пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тысячи квадратных метров. Его оперативно локализуют с помощью боновых заграждений и затем уберут с морской поверхности биосорбентом", – говорится в сообщении. В Минтрансе РФ отметили, что в район направлены пять судов и береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы. "В акватории работает морская группировка из 27 аварийно-спасательных судов различных классов. При необходимости и с учетом погодных условий привлекаются дополнительные суда. Информацию о загрязнениях также передают все гражданские суда, которые находятся рядом в Керченском проливе. В районах побережья Крыма и Краснодарского края проводится воздушная разведка бортами МЧС России", — отметили в министерстве. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. На Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html
https://ria.ru/20250110/ryba-1993093730.html
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происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Краснодарский край, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Керченском проливе обнаружили пятно нефтепродуктов
В Керченском проливе у кормовой части танкера обнаружили пятно нефтепродуктов