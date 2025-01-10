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В Белгородской и Брянской областях сбили два беспилотника ВСУ
В Белгородской и Брянской областях сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.01.2025
В Белгородской и Брянской областях сбили два беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:58:00+03:00
2025-01-10T16:58:00+03:00
2025-01-10T16:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Десятого января с 12.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской и Брянской областях сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями