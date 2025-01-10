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Воробьев вернулся в дом в Лос-Анджелесе после эвакуации из-за пожара

Воробьев вернулся в дом в Лос-Анджелесе после эвакуации из-за пожара - РИА Новости, 10.01.2025

Воробьев вернулся в дом в Лос-Анджелесе после эвакуации из-за пожара

Певец и актер Алексей Воробьев сообщил, что вместе с корги Моцартом вернулся в дом в Лос-Анджелесе после эвакуации из-за пожара, а также поблагодарил всех за... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Певец и актер Алексей Воробьев сообщил, что вместе с корги Моцартом вернулся в дом в Лос-Анджелесе после эвакуации из-за пожара, а также поблагодарил всех за поддержку. Ранее артист сообщил, что эвакуировался с собакой из-за пожара. "В этой части города пожары были потушены. Мы с Моцартом смогли вернуться. Сейчас эта часть Лос-Анджелеса вне опасности, но электричества в домах по-прежнему нет", - сказал артист на видео, опубликованном в его аккаунте в соцсети Instagram*.Воробьев выразил слова благодарности всем, кто переживал за него и поддерживал. "Я сейчас прочитал, что обо мне беспокоятся даже в Госдуме. Это неожиданно и очень приятно. Я, безусловно, воспользуюсь их советом. В следующий раз, уезжая из Москвы на заслуженные новогодние каникулы, буду выбирать место попрохладнее", - добавил он. Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия") призвал российского певца вернуться из США в Москву. В беседе с РИА Новости он отметил, что "дома - безопаснее, перспективы лучше". Пожар в районе Палисейдс в Лос-Анджелесе распространился на площади более 2 тысяч гектаров с нулевой локализацией и уничтожил около тысячи строений, заявили ранее местные власти. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250110/los-andzheles-1993083464.html

https://realty.ria.ru/20250110/pozhary-1993102117.html

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