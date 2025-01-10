https://ria.ru/20250110/politika-1993205483.html

Журналист обратился к Западу с вопросом из-за Зеленского

Журналист обратился к Западу с вопросом из-за Зеленского - РИА Новости, 10.01.2025

Журналист обратился к Западу с вопросом из-за Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратился к западным СМИ с вопросом из-за помощи Киеву. РИА Новости, 10.01.2025

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2025-01-10T22:03:00+03:00

2025-01-10T22:03:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратился к западным СМИ с вопросом из-за помощи Киеву."Почему никто в западных СМИ не хочет говорить о том, что они передали сотни миллиардов неизбранному диктатору?", — написал он, имея в виду Владимира Зеленского.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993140897.html

https://ria.ru/20250110/oreshnik-1993131318.html

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