https://ria.ru/20250110/podmoskove-1993154969.html

Зарплаты молодых учителей и воспитателей в Подмосковье выросли на 20-26%

Зарплаты молодых учителей и воспитателей в Подмосковье выросли на 20-26% - РИА Новости, 10.01.2025

Зарплаты молодых учителей и воспитателей в Подмосковье выросли на 20-26%

Оклады молодых воспитателей детских садов и учителей в Подмосковье выросли на 20-26%, изменения коснулись 10 тысяч специалистов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:49:00+03:00

2025-01-10T16:49:00+03:00

2025-01-10T16:49:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

учителя

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Оклады молодых воспитателей детских садов и учителей в Подмосковье выросли на 20-26%, изменения коснулись 10 тысяч специалистов, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. "В Подмосковье с 1 января для 10 тысяч молодых специалистов и педагогов без категории увеличены минимальные оклады. Молодые учителя и педагоги дополнительного образования получат прибавку к окладам в среднем на 20%, а молодые воспитатели — на 26%", - рассказали в пресс-службе. Также, по данным ведомства, в регионе должностные оклады у педагогов образовательных учреждений будут проиндексированы на 4,2% в рамках подготовки к внедрению единой федеральной системы оплаты труда. В пресс-службе добавили, что в регионе минимальный оклад воспитателя увеличился с 12 432 до 20 050 рублей, учителя — с 14 589 до 21 913 рублей, а педагога дополнительного образования — с 15 444 до 23 187 рублей. В ведомстве напомнили, что для учителей дефицитных специальностей, не имеющих жилья на территории Московской области, предусмотрены дополнительные региональные меры поддержки: компенсация аренды жилья в размере 20 тысяч рублей, программы "Социальная ипотека" и "Бюджетная ипотека". Также с 2020 года в Подмосковье реализуется федеральная программа "Земский учитель", которая позволяет учителю получить единовременную выплату 1 миллион рублей, при условии переезда на работу сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городского типа или город с населением до 50 тысяч человек. Эти меры позволяют привлекать в профессию молодежь и специалистов из других регионов.

https://ria.ru/20250109/podmoskove-1992940410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), учителя