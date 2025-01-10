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Более 2,2 млн человек посетили парки Подмосковья в новогодние праздники - РИА Новости, 10.01.2025
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Новости Подмосковья
 
15:39 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/podmoskove-1993138023.html
Более 2,2 млн человек посетили парки Подмосковья в новогодние праздники
Более 2,2 млн человек посетили парки Подмосковья в новогодние праздники - РИА Новости, 10.01.2025
Более 2,2 млн человек посетили парки Подмосковья в новогодние праздники
Свыше 2,2 миллиона человек посетили парки Подмосковья в период с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, что в два раза больше, чем годом ранее, сообщили в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:39:00+03:00
2025-01-10T15:39:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 2,2 миллиона человек посетили парки Подмосковья в период с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, что в два раза больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области. "С 30 декабря по 8 января парки Подмосковья посетили более 2,2 миллиона человек, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, самым посещаемым парком Подмосковья в новогодние праздники стал парк "Пехорка" в Балашихе. Там побывали свыше 98,4 тысячи человек. Вторым по посещаемости стал Центральный парк в Долгопрудном. В праздники его посетили более 62,2 тысячи человек. Третьим по востребованности стал парк Мира в Мытищах. В праздничные дни его посетили почти 51,9 тысячи жителей и гостей города. Парк Мира расположен на правом берегу Яузы между Шараповкой, Новомытищинским проспектом и улицей Мира. "В этом сезоне для гостей и жителей Подмосковья функционирует 39 катков с искусственным льдом под открытым небом. На территории парков также открыто более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга. В целом по региону доступны 184 лыжные трассы с общей протяженностью более 900 километров, включая малые, средние и большие трассы, что позволит каждому выбрать подходящий уровень сложности", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области, министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.
https://ria.ru/20250110/podmoskove-1993121967.html
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московская область (подмосковье), балашиха, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Михаил Хайкин
Более 2,2 млн человек посетили парки Подмосковья в новогодние праздники

Парки Подмосковья приняли свыше 2,2 миллиона человек с 30 декабря по 8 января

© Фото : РИАМО/Мария ШуревскаяПарк "Пехорка" в Балашихе
Парк Пехорка в Балашихе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : РИАМО/Мария Шуревская
Парк "Пехорка" в Балашихе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 2,2 миллиона человек посетили парки Подмосковья в период с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, что в два раза больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.
"С 30 декабря по 8 января парки Подмосковья посетили более 2,2 миллиона человек, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом", - сообщили в пресс-службе.
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По данным ведомства, самым посещаемым парком Подмосковья в новогодние праздники стал парк "Пехорка" в Балашихе. Там побывали свыше 98,4 тысячи человек.
Вторым по посещаемости стал Центральный парк в Долгопрудном. В праздники его посетили более 62,2 тысячи человек.
Третьим по востребованности стал парк Мира в Мытищах. В праздничные дни его посетили почти 51,9 тысячи жителей и гостей города. Парк Мира расположен на правом берегу Яузы между Шараповкой, Новомытищинским проспектом и улицей Мира.
"В этом сезоне для гостей и жителей Подмосковья функционирует 39 катков с искусственным льдом под открытым небом. На территории парков также открыто более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга. В целом по региону доступны 184 лыжные трассы с общей протяженностью более 900 километров, включая малые, средние и большие трассы, что позволит каждому выбрать подходящий уровень сложности", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области, министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаМихаил Хайкин
 
 
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