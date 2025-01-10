https://ria.ru/20250110/ovchinskiy-1993000047.html
Овчинский: первый ЖК по программе реновации сдали в Алтуфьевском районе
Овчинский: первый ЖК по программе реновации сдали в Алтуфьевском районе - РИА Новости, 10.01.2025
Овчинский: первый ЖК по программе реновации сдали в Алтуфьевском районе
Завершено строительство первого жилого комплекса по программе реновации в Алтуфьевском районе Москвы, новостройка общей площадью 145 тысяч квадратных метров... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T09:05:00+03:00
2025-01-10T09:05:00+03:00
2025-01-10T09:05:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Завершено строительство первого жилого комплекса по программе реновации в Алтуфьевском районе Москвы, новостройка общей площадью 145 тысяч квадратных метров расположена по адресу: Алтуфьевское шоссе, 53, корпуса 1, 2, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский."Завершено строительство первого и одного из самых крупных жилых комплексов по программе реновации в Алтуфьевском районе столицы. В новостройке предусмотрено 1373 квартиры общей площадью свыше 76,8 тысячи квадратных метров. Из них 19 предназначены для маломобильных горожан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. Первые этажи сделали нежилыми. Там смогут открыть объекты социально-бытового назначения, в том числе аптеки, частные медицинские клиники, досуговые центры для детей", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В пешей доступности от новостройки находится метро "Отрадное", платформы МЦД, детские образовательные учреждения, поликлиники, торговые заведения и точки общепита, уточнил он.Как указывается в сообщении, на территории ЖК разместили три детские и три спортивные площадки, а также зоны отдыха. Фасады корпусов облицованы кирпичом, а входные группы оформлены витражным остеклением.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20250107/ovchinskiy-1992567308.html
https://ria.ru/20250107/ovchinskiy-1992566394.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: первый ЖК по программе реновации сдали в Алтуфьевском районе
Овчинский: первый ЖК по программе реновации сдали в Алтуфьевском районе Москвы
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Завершено строительство первого жилого комплекса по программе реновации в Алтуфьевском районе Москвы, новостройка общей площадью 145 тысяч квадратных метров расположена по адресу: Алтуфьевское шоссе, 53, корпуса 1, 2, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.
"Завершено строительство первого и одного из самых крупных жилых комплексов по программе реновации в Алтуфьевском районе столицы. В новостройке предусмотрено 1373 квартиры общей площадью свыше 76,8 тысячи квадратных метров. Из них 19 предназначены для маломобильных горожан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. Первые этажи сделали нежилыми. Там смогут открыть объекты социально-бытового назначения, в том числе аптеки, частные медицинские клиники, досуговые центры для детей", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
В пешей доступности от новостройки находится метро "Отрадное", платформы МЦД, детские образовательные учреждения, поликлиники, торговые заведения и точки общепита, уточнил он.
Как указывается в сообщении, на территории ЖК разместили три детские и три спортивные площадки, а также зоны отдыха. Фасады корпусов облицованы кирпичом, а входные группы оформлены витражным остеклением.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.