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Овчинский: первый ЖК по программе реновации сдали в Алтуфьевском районе - РИА Новости, 10.01.2025
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09:05 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/ovchinskiy-1993000047.html
Овчинский: первый ЖК по программе реновации сдали в Алтуфьевском районе
Овчинский: первый ЖК по программе реновации сдали в Алтуфьевском районе - РИА Новости, 10.01.2025
Овчинский: первый ЖК по программе реновации сдали в Алтуфьевском районе
Завершено строительство первого жилого комплекса по программе реновации в Алтуфьевском районе Москвы, новостройка общей площадью 145 тысяч квадратных метров... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T09:05:00+03:00
2025-01-10T09:05:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Завершено строительство первого жилого комплекса по программе реновации в Алтуфьевском районе Москвы, новостройка общей площадью 145 тысяч квадратных метров расположена по адресу: Алтуфьевское шоссе, 53, корпуса 1, 2, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский."Завершено строительство первого и одного из самых крупных жилых комплексов по программе реновации в Алтуфьевском районе столицы. В новостройке предусмотрено 1373 квартиры общей площадью свыше 76,8 тысячи квадратных метров. Из них 19 предназначены для маломобильных горожан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. Первые этажи сделали нежилыми. Там смогут открыть объекты социально-бытового назначения, в том числе аптеки, частные медицинские клиники, досуговые центры для детей", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В пешей доступности от новостройки находится метро "Отрадное", платформы МЦД, детские образовательные учреждения, поликлиники, торговые заведения и точки общепита, уточнил он.Как указывается в сообщении, на территории ЖК разместили три детские и три спортивные площадки, а также зоны отдыха. Фасады корпусов облицованы кирпичом, а входные группы оформлены витражным остеклением.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20250107/ovchinskiy-1992567308.html
https://ria.ru/20250107/ovchinskiy-1992566394.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: первый ЖК по программе реновации сдали в Алтуфьевском районе

Овчинский: первый ЖК по программе реновации сдали в Алтуфьевском районе Москвы

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Завершено строительство первого жилого комплекса по программе реновации в Алтуфьевском районе Москвы, новостройка общей площадью 145 тысяч квадратных метров расположена по адресу: Алтуфьевское шоссе, 53, корпуса 1, 2, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики, Владислав Овчинский.
"Завершено строительство первого и одного из самых крупных жилых комплексов по программе реновации в Алтуфьевском районе столицы. В новостройке предусмотрено 1373 квартиры общей площадью свыше 76,8 тысячи квадратных метров. Из них 19 предназначены для маломобильных горожан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. Первые этажи сделали нежилыми. Там смогут открыть объекты социально-бытового назначения, в том числе аптеки, частные медицинские клиники, досуговые центры для детей", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
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В пешей доступности от новостройки находится метро "Отрадное", платформы МЦД, детские образовательные учреждения, поликлиники, торговые заведения и точки общепита, уточнил он.
Как указывается в сообщении, на территории ЖК разместили три детские и три спортивные площадки, а также зоны отдыха. Фасады корпусов облицованы кирпичом, а входные группы оформлены витражным остеклением.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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