https://ria.ru/20250110/mishustin-1993149857.html

Мишустин посмертно наградил главреда курской газеты Кузнецову

Мишустин посмертно наградил главреда курской газеты Кузнецову - РИА Новости, 10.01.2025

Мишустин посмертно наградил главреда курской газеты Кузнецову

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посмертно наградил главного редактора "Народной газеты" в Курской области Юлию Кузнецову премией правительства РФ в области... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:24:00+03:00

2025-01-10T16:24:00+03:00

2025-01-10T16:24:00+03:00

россия

курская область

большесолдатский район

михаил мишустин

юрий кузнецов

общество

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посмертно наградил главного редактора "Народной газеты" в Курской области Юлию Кузнецову премией правительства РФ в области СМИ. В ноябре в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Она вывозила архивные дела редакции и хотела в новом материале рассказать об обстановке в районе. Кузнецова была отмечена премией за информационную работу по освещению специальной военной операции, гражданское мужество и работу в горячих точках. Диплом получил ее супруг Юрий Кузнецов. Также премией была награждена оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" Ольга Брянцева, которая во время удара дрона тоже находилась в машине и получила ранение. Председатель правительства в ходе церемонии награждения отметил, что у журналистов приграничных регионов серьезная нагрузка, поскольку они практически живут в прифронтовых условиях и порой оказываются посередине боевых действий. "Именно так, выполняя свой служебный долг, погибла осенью прошлого года главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова, ей было только 34 года, мама двоих детей", - сказал Мишустин и выразил соболезнования родным и близким Кузнецовой. "Отмечаем премией и гражданское мужество ее коллеги по районной газете Ольги Брянцевой, она многодетная мама семерых детишек и настоящий профессионал в своей сфере", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240420/sk-1941213235.html

https://ria.ru/20250108/vsu-1992818759.html

россия

курская область

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россия, курская область, большесолдатский район, михаил мишустин, юрий кузнецов, общество