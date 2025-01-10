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Мишустин посмертно наградил главреда курской газеты Кузнецову - РИА Новости, 10.01.2025
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16:24 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/mishustin-1993149857.html
Мишустин посмертно наградил главреда курской газеты Кузнецову
Мишустин посмертно наградил главреда курской газеты Кузнецову - РИА Новости, 10.01.2025
Мишустин посмертно наградил главреда курской газеты Кузнецову
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посмертно наградил главного редактора "Народной газеты" в Курской области Юлию Кузнецову премией правительства РФ в области... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:24:00+03:00
2025-01-10T16:24:00+03:00
россия
курская область
большесолдатский район
михаил мишустин
юрий кузнецов
общество
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посмертно наградил главного редактора "Народной газеты" в Курской области Юлию Кузнецову премией правительства РФ в области СМИ. В ноябре в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Она вывозила архивные дела редакции и хотела в новом материале рассказать об обстановке в районе. Кузнецова была отмечена премией за информационную работу по освещению специальной военной операции, гражданское мужество и работу в горячих точках. Диплом получил ее супруг Юрий Кузнецов. Также премией была награждена оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" Ольга Брянцева, которая во время удара дрона тоже находилась в машине и получила ранение. Председатель правительства в ходе церемонии награждения отметил, что у журналистов приграничных регионов серьезная нагрузка, поскольку они практически живут в прифронтовых условиях и порой оказываются посередине боевых действий. "Именно так, выполняя свой служебный долг, погибла осенью прошлого года главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова, ей было только 34 года, мама двоих детей", - сказал Мишустин и выразил соболезнования родным и близким Кузнецовой. "Отмечаем премией и гражданское мужество ее коллеги по районной газете Ольги Брянцевой, она многодетная мама семерых детишек и настоящий профессионал в своей сфере", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240420/sk-1941213235.html
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россия, курская область, большесолдатский район, михаил мишустин, юрий кузнецов, общество
Россия, Курская область, Большесолдатский район, Михаил Мишустин, Юрий Кузнецов, Общество
Мишустин посмертно наградил главреда курской газеты Кузнецову

Мишустин посмертно наградил главреда курской "Народной газеты" Кузнецову

© РИА НовостиЦеремония прощания с погибшей при ударе дрона ВСУ главным редактором курской "Народной газеты" Юлией Кузнецовой
Церемония прощания с погибшей при ударе дрона ВСУ главным редактором курской Народной газеты Юлией Кузнецовой - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости
Церемония прощания с погибшей при ударе дрона ВСУ главным редактором курской "Народной газеты" Юлией Кузнецовой . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посмертно наградил главного редактора "Народной газеты" в Курской области Юлию Кузнецову премией правительства РФ в области СМИ.
В ноябре в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Она вывозила архивные дела редакции и хотела в новом материале рассказать об обстановке в районе.
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Кузнецова была отмечена премией за информационную работу по освещению специальной военной операции, гражданское мужество и работу в горячих точках. Диплом получил ее супруг Юрий Кузнецов.
Также премией была награждена оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" Ольга Брянцева, которая во время удара дрона тоже находилась в машине и получила ранение.
Председатель правительства в ходе церемонии награждения отметил, что у журналистов приграничных регионов серьезная нагрузка, поскольку они практически живут в прифронтовых условиях и порой оказываются посередине боевых действий.
"Именно так, выполняя свой служебный долг, погибла осенью прошлого года главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова, ей было только 34 года, мама двоих детей", - сказал Мишустин и выразил соболезнования родным и близким Кузнецовой.
"Отмечаем премией и гражданское мужество ее коллеги по районной газете Ольги Брянцевой, она многодетная мама семерых детишек и настоящий профессионал в своей сфере", - сказал Мишустин.
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РоссияКурская областьБольшесолдатский районМихаил МишустинЮрий КузнецовОбщество
 
 
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