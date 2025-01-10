Мишустин посмертно наградил главреда курской газеты Кузнецову
Мишустин посмертно наградил главреда курской "Народной газеты" Кузнецову
© РИА НовостиЦеремония прощания с погибшей при ударе дрона ВСУ главным редактором курской "Народной газеты" Юлией Кузнецовой
© РИА Новости
Церемония прощания с погибшей при ударе дрона ВСУ главным редактором курской "Народной газеты" Юлией Кузнецовой . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посмертно наградил главного редактора "Народной газеты" в Курской области Юлию Кузнецову премией правительства РФ в области СМИ.
В ноябре в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Она вывозила архивные дела редакции и хотела в новом материале рассказать об обстановке в районе.
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Кузнецова была отмечена премией за информационную работу по освещению специальной военной операции, гражданское мужество и работу в горячих точках. Диплом получил ее супруг Юрий Кузнецов.
Также премией была награждена оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" Ольга Брянцева, которая во время удара дрона тоже находилась в машине и получила ранение.
Председатель правительства в ходе церемонии награждения отметил, что у журналистов приграничных регионов серьезная нагрузка, поскольку они практически живут в прифронтовых условиях и порой оказываются посередине боевых действий.
"Именно так, выполняя свой служебный долг, погибла осенью прошлого года главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова, ей было только 34 года, мама двоих детей", - сказал Мишустин и выразил соболезнования родным и близким Кузнецовой.
"Отмечаем премией и гражданское мужество ее коллеги по районной газете Ольги Брянцевой, она многодетная мама семерых детишек и настоящий профессионал в своей сфере", - сказал Мишустин.
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