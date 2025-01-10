Рейтинг@Mail.ru
США продлили лицензию на операции с российскими банками по ядерным проектам - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/litsenziya-1993179563.html
США продлили лицензию на операции с российскими банками по ядерным проектам
США продлили лицензию на операции с российскими банками по ядерным проектам - РИА Новости, 10.01.2025
США продлили лицензию на операции с российскими банками по ядерным проектам
США продлили действие генеральной лицензии, разрешающей проведение финансовых операций с рядом российских банков для обслуживания гражданских ядерных проектов,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:39:00+03:00
2025-01-10T18:39:00+03:00
экономика
россия
сша
газпромбанк
сбербанк россии
альфа-банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859120478_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f7d7e5b52ac3b949733efb3d62e2b64.jpg
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США продлили действие генеральной лицензии, разрешающей проведение финансовых операций с рядом российских банков для обслуживания гражданских ядерных проектов, до 21 ноября 2025 года, говорится в документе, опубликованном американским минфином. Лицензия распространяется на операции, связанные с такими проектами, инициированными до 21 ноября 2024 года. В список банков, на которые распространяется лицензия, вошли Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, "Открытие", а также Центральный банк России и другие финансовые институты. Ограничения лицензии предусматривают исключение операций, связанных с рядом отдельных проектов, таких как "Пакш-2", а также дебетовых операций для Центрального банка, Фонда национального благосостояния и министерства финансов РФ.
https://ria.ru/20250110/ssha-1993179320.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859120478_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b0591305b08680294e8a5eba52e3fd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, газпромбанк, сбербанк россии, альфа-банк
Экономика, Россия, США, Газпромбанк, Сбербанк России, Альфа-банк
США продлили лицензию на операции с российскими банками по ядерным проектам

США продлили лицензию для российских банков для обслуживания ядерных проектов

© AP Photo / Seth WenigФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Флаг США . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США продлили действие генеральной лицензии, разрешающей проведение финансовых операций с рядом российских банков для обслуживания гражданских ядерных проектов, до 21 ноября 2025 года, говорится в документе, опубликованном американским минфином.
Лицензия распространяется на операции, связанные с такими проектами, инициированными до 21 ноября 2024 года. В список банков, на которые распространяется лицензия, вошли Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, "Открытие", а также Центральный банк России и другие финансовые институты.
Ограничения лицензии предусматривают исключение операций, связанных с рядом отдельных проектов, таких как "Пакш-2", а также дебетовых операций для Центрального банка, Фонда национального благосостояния и министерства финансов РФ.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора
Вчера, 18:38
 
ЭкономикаРоссияСШАГазпромбанкСбербанк РоссииАльфа-банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала