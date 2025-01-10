https://ria.ru/20250110/litsenziya-1993179563.html

США продлили лицензию на операции с российскими банками по ядерным проектам

США продлили лицензию на операции с российскими банками по ядерным проектам - РИА Новости, 10.01.2025

США продлили лицензию на операции с российскими банками по ядерным проектам

США продлили действие генеральной лицензии, разрешающей проведение финансовых операций с рядом российских банков для обслуживания гражданских ядерных проектов,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:39:00+03:00

2025-01-10T18:39:00+03:00

2025-01-10T18:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США продлили действие генеральной лицензии, разрешающей проведение финансовых операций с рядом российских банков для обслуживания гражданских ядерных проектов, до 21 ноября 2025 года, говорится в документе, опубликованном американским минфином. Лицензия распространяется на операции, связанные с такими проектами, инициированными до 21 ноября 2024 года. В список банков, на которые распространяется лицензия, вошли Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, "Открытие", а также Центральный банк России и другие финансовые институты. Ограничения лицензии предусматривают исключение операций, связанных с рядом отдельных проектов, таких как "Пакш-2", а также дебетовых операций для Центрального банка, Фонда национального благосостояния и министерства финансов РФ.

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экономика, россия, сша, газпромбанк, сбербанк россии, альфа-банк