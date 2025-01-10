https://ria.ru/20250110/kursk-1993205718.html

На пытавшегося поджечь школу в Курске подростка завели дело

На пытавшегося поджечь школу в Курске подростка завели дело - РИА Новости, 10.01.2025

На пытавшегося поджечь школу в Курске подростка завели дело

Следователи завели уголовное дело в отношении подростка, пытавшегося поджечь школу в Курске, по статье о покушении на совершение террористического акта,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T22:04:00+03:00

2025-01-10T22:04:00+03:00

2025-01-10T22:04:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в отношении подростка, пытавшегося поджечь школу в Курске, по статье о покушении на совершение террористического акта, сообщает следственное управление СК России по Курской области в Telegram-канале. "Ранее следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Курской области было возбуждено уголовное дело в отношении шестнадцатилетнего жителя Курска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта)", - говорится в сообщении ведомства. Ведомство уточнило, что в настоящее время фигурант задержан. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По словам Хинштейна, "на столь экстраординарный поступок" его "толкнули сложные отношения с ученицей школы №54". По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены.

https://ria.ru/20250110/podzhog-1993123500.html

https://ria.ru/20250110/podzhog-1993107910.html

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происшествия, курск, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)