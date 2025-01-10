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ФРП Подмосковья выдал 486 млн рублей для погашения инвесткредитов - РИА Новости, 10.01.2025
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ФРП Подмосковья выдал 486 млн рублей для погашения инвесткредитов
ФРП Подмосковья выдал 486 млн рублей для погашения инвесткредитов - РИА Новости, 10.01.2025
ФРП Подмосковья выдал 486 млн рублей для погашения инвесткредитов
Более 480 миллионов рублей получили производители Подмосковья в прошлом году от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) на погашение... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:03:00+03:00
2025-01-10T16:03:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 480 миллионов рублей получили производители Подмосковья в прошлом году от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) на погашение инвестиционных кредитов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что объем грантов, которые выдавал ФРП региона в 2024 году составил 486 миллионов рублей. Производителям было предоставлено 56 грантов, получателям стали 25 юридических лиц. По словам Зиновьевой, общий объем кредитов составил почти 21 миллиард рублей. Эти гранты распределялись, исходя из трех конкурсных отборов. ФРП Московской области проводил их в июне, сентябре и декабре прошлого года. По условиям гранта, производители могли компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, которые были взяты на развитие импортозамещающего производства. Так, минимальная сумма кредита для участия составила 30 миллионов рублей.
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ФРП Подмосковья выдал 486 млн рублей для погашения инвесткредитов

Производители получили от ФРП Подмосковья 486 млн рублей на погашение кредитов

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 480 миллионов рублей получили производители Подмосковья в прошлом году от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) на погашение инвестиционных кредитов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что объем грантов, которые выдавал ФРП региона в 2024 году составил 486 миллионов рублей. Производителям было предоставлено 56 грантов, получателям стали 25 юридических лиц.
По словам Зиновьевой, общий объем кредитов составил почти 21 миллиард рублей.
Эти гранты распределялись, исходя из трех конкурсных отборов. ФРП Московской области проводил их в июне, сентябре и декабре прошлого года. По условиям гранта, производители могли компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, которые были взяты на развитие импортозамещающего производства. Так, минимальная сумма кредита для участия составила 30 миллионов рублей.
Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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