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ФРП Подмосковья выдал 486 млн рублей для погашения инвесткредитов

ФРП Подмосковья выдал 486 млн рублей для погашения инвесткредитов - РИА Новости, 10.01.2025

ФРП Подмосковья выдал 486 млн рублей для погашения инвесткредитов

Более 480 миллионов рублей получили производители Подмосковья в прошлом году от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) на погашение... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 480 миллионов рублей получили производители Подмосковья в прошлом году от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) на погашение инвестиционных кредитов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что объем грантов, которые выдавал ФРП региона в 2024 году составил 486 миллионов рублей. Производителям было предоставлено 56 грантов, получателям стали 25 юридических лиц. По словам Зиновьевой, общий объем кредитов составил почти 21 миллиард рублей. Эти гранты распределялись, исходя из трех конкурсных отборов. ФРП Московской области проводил их в июне, сентябре и декабре прошлого года. По условиям гранта, производители могли компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, которые были взяты на развитие импортозамещающего производства. Так, минимальная сумма кредита для участия составила 30 миллионов рублей.

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