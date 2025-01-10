Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Кишинева усилили меры безопасности после инцидента с посылкой - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/kishinev-1993194848.html
В аэропорту Кишинева усилили меры безопасности после инцидента с посылкой
В аэропорту Кишинева усилили меры безопасности после инцидента с посылкой - РИА Новости, 10.01.2025
В аэропорту Кишинева усилили меры безопасности после инцидента с посылкой
В аэропорту Кишинева введены дополнительные меры безопасности для проверки почтовых отправлений и грузов с Украины после инцидента с посылкой, в которой была... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:05:00+03:00
2025-01-10T20:05:00+03:00
в мире
кишинев
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889902764_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_0235123b445896cadfa852a54516e6c7.jpg
КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. В аэропорту Кишинева введены дополнительные меры безопасности для проверки почтовых отправлений и грузов с Украины после инцидента с посылкой, в которой была обнаружена взрывчатка, сообщает в пятницу пресс-служба Органа гражданской авиации (ОГА) республики. Ранее в аэропорту Кишинева при проверке грузовых посылок сотрудники Пограничной полиции обнаружили подозрительный предмет, замаскированный в игрушку. Потребовалось вмешательство сотрудников Центра технической криминалистики и судебной экспертизы, которые выявили взрывное устройство и обезвредили предмет. "Для предотвращения подобных ситуаций Группа по управлению рисками в области авиационной безопасности усилила контроль на неопределенный срок, введены дополнительные меры безопасности. Все отправления с Украины временно классифицированы как грузы с повышенным риском, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности", – сообщает пресс-служба. В ведомстве подчеркнули, что безопасность пассажиров остается приоритетом, работа в этом направлении ведется в сотрудничестве с профильными структурами.-0-
https://ria.ru/20250108/kishinev-1992793551.html
кишинев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889902764_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_269a2383ba42f9d55a149f9b83ee79c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, украина, происшествия
В мире, Кишинев, Украина, Происшествия
В аэропорту Кишинева усилили меры безопасности после инцидента с посылкой

В аэропорту Кишинева усилили меры безопасности для проверки посылок с Украины

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Кишинева
Здание аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Здание аэропорта Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. В аэропорту Кишинева введены дополнительные меры безопасности для проверки почтовых отправлений и грузов с Украины после инцидента с посылкой, в которой была обнаружена взрывчатка, сообщает в пятницу пресс-служба Органа гражданской авиации (ОГА) республики.
Ранее в аэропорту Кишинева при проверке грузовых посылок сотрудники Пограничной полиции обнаружили подозрительный предмет, замаскированный в игрушку. Потребовалось вмешательство сотрудников Центра технической криминалистики и судебной экспертизы, которые выявили взрывное устройство и обезвредили предмет.
"Для предотвращения подобных ситуаций Группа по управлению рисками в области авиационной безопасности усилила контроль на неопределенный срок, введены дополнительные меры безопасности. Все отправления с Украины временно классифицированы как грузы с повышенным риском, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности", – сообщает пресс-служба.
В ведомстве подчеркнули, что безопасность пассажиров остается приоритетом, работа в этом направлении ведется в сотрудничестве с профильными структурами.-0-
Взрывоопасный предмет, обнаруженный в международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины
8 января, 09:41
 
В миреКишиневУкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала