https://ria.ru/20250110/kishinev-1993194848.html
В аэропорту Кишинева усилили меры безопасности после инцидента с посылкой
В аэропорту Кишинева усилили меры безопасности после инцидента с посылкой - РИА Новости, 10.01.2025
В аэропорту Кишинева усилили меры безопасности после инцидента с посылкой
В аэропорту Кишинева введены дополнительные меры безопасности для проверки почтовых отправлений и грузов с Украины после инцидента с посылкой, в которой была... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:05:00+03:00
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КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. В аэропорту Кишинева введены дополнительные меры безопасности для проверки почтовых отправлений и грузов с Украины после инцидента с посылкой, в которой была обнаружена взрывчатка, сообщает в пятницу пресс-служба Органа гражданской авиации (ОГА) республики. Ранее в аэропорту Кишинева при проверке грузовых посылок сотрудники Пограничной полиции обнаружили подозрительный предмет, замаскированный в игрушку. Потребовалось вмешательство сотрудников Центра технической криминалистики и судебной экспертизы, которые выявили взрывное устройство и обезвредили предмет. "Для предотвращения подобных ситуаций Группа по управлению рисками в области авиационной безопасности усилила контроль на неопределенный срок, введены дополнительные меры безопасности. Все отправления с Украины временно классифицированы как грузы с повышенным риском, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности", – сообщает пресс-служба. В ведомстве подчеркнули, что безопасность пассажиров остается приоритетом, работа в этом направлении ведется в сотрудничестве с профильными структурами.-0-
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в мире, кишинев, украина, происшествия
В мире, Кишинев, Украина, Происшествия
В аэропорту Кишинева усилили меры безопасности после инцидента с посылкой
В аэропорту Кишинева усилили меры безопасности для проверки посылок с Украины