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Гладков опроверг слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:19 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/gladkov-1993203066.html
Гладков опроверг слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили
Гладков опроверг слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили - РИА Новости, 10.01.2025
Гладков опроверг слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале ответил на вопросы жителей о выплатах за автомобили, пострадавшие в результате украинских... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T21:19:00+03:00
2025-01-10T21:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
происшествия
общество
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БЕЛГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале ответил на вопросы жителей о выплатах за автомобили, пострадавшие в результате украинских обстрелов, и подтвердил, что работа по компенсациям продолжается. "Светлана Тимченко спрашивает, правда ли, что отменили выплату за поврежденные автомобили, поврежденные в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Дорогая Светлана, конечно же, это неправда. В конце декабря мы выплатили, например, почти 400 миллионов рублей по тем экспертизам, которые были проведены", - сказал Гладков в видеосообщении. Он также добавил, что на данный момент остаются в работе документы по более полутора тысячам автомобилей, и процесс выплат продолжается. "Не переживайте, проведем оценку, и в соответствии с оценкой выплата будет произведена. Это мы вам гарантируем", — подчеркнул губернатор, обращаясь к жителям. Для получения более подробной информации Гладков рекомендовал обращаться к главам районов, городов и городских округов.
https://ria.ru/20250109/ataki-1992996920.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, происшествия, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Общество
Гладков опроверг слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили

Гладков подтвердил, что работа по выплат за поврежденные автомобили продолжается

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале ответил на вопросы жителей о выплатах за автомобили, пострадавшие в результате украинских обстрелов, и подтвердил, что работа по компенсациям продолжается.
"Светлана Тимченко спрашивает, правда ли, что отменили выплату за поврежденные автомобили, поврежденные в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Дорогая Светлана, конечно же, это неправда. В конце декабря мы выплатили, например, почти 400 миллионов рублей по тем экспертизам, которые были проведены", - сказал Гладков в видеосообщении.
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Он также добавил, что на данный момент остаются в работе документы по более полутора тысячам автомобилей, и процесс выплат продолжается.
"Не переживайте, проведем оценку, и в соответствии с оценкой выплата будет произведена. Это мы вам гарантируем", — подчеркнул губернатор, обращаясь к жителям.
Для получения более подробной информации Гладков рекомендовал обращаться к главам районов, городов и городских округов.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияОбщество
 
 
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