https://ria.ru/20250110/gladkov-1993203066.html

Гладков опроверг слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили

Гладков опроверг слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили - РИА Новости, 10.01.2025

Гладков опроверг слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале ответил на вопросы жителей о выплатах за автомобили, пострадавшие в результате украинских... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T21:19:00+03:00

2025-01-10T21:19:00+03:00

2025-01-10T21:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

происшествия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992523952_0:167:1280:887_1920x0_80_0_0_a52e23e52ef704c339e866bab4ba99e5.jpg

БЕЛГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале ответил на вопросы жителей о выплатах за автомобили, пострадавшие в результате украинских обстрелов, и подтвердил, что работа по компенсациям продолжается. "Светлана Тимченко спрашивает, правда ли, что отменили выплату за поврежденные автомобили, поврежденные в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Дорогая Светлана, конечно же, это неправда. В конце декабря мы выплатили, например, почти 400 миллионов рублей по тем экспертизам, которые были проведены", - сказал Гладков в видеосообщении. Он также добавил, что на данный момент остаются в работе документы по более полутора тысячам автомобилей, и процесс выплат продолжается. "Не переживайте, проведем оценку, и в соответствии с оценкой выплата будет произведена. Это мы вам гарантируем", — подчеркнул губернатор, обращаясь к жителям. Для получения более подробной информации Гладков рекомендовал обращаться к главам районов, городов и городских округов.

https://ria.ru/20250109/ataki-1992996920.html

https://ria.ru/20250106/svet-1992669530.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, происшествия, общество