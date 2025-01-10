https://ria.ru/20250110/gazprom-1993186695.html

США ввели санкции против СПГ-заводов "Газпрома" и "Новатэка"

США ввели санкции против СПГ-заводов "Газпрома" и "Новатэка" - РИА Новости, 10.01.2025

США ввели санкции против СПГ-заводов "Газпрома" и "Новатэка"

США ввели санкции против заводов по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" и ООО "Криогаз Высоцк", следует из реестра... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T19:23:00+03:00

2025-01-10T19:23:00+03:00

2025-01-10T19:23:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции против заводов по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" и ООО "Криогаз Высоцк", следует из реестра американского минфина. Проектная производительность завода на компрессорной станции "Портовая" – 1,5 миллиона тонн СПГ в год. ООО "Газпром СПГ Портовая" назначено ПАО "Газпром" эксплуатирующей организацией комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции "Портовая". "Криогаз-Высоцк" – завод "Новатэка" проектной производительностью 660 тысяч тонн СПГ в год (две линии сжижения по 330 тысяч тонн в год каждая). Расположен в порту Высоцк Ленинградской области, у акватории Финского залива, в 140 километрах от Санкт-Петербурга. Коммерческие отгрузки СПГ начались в 2019 году. Проект в 2023 году произвел 812 тысяч тонн СПГ.

https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993174656.html

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экономика, сша, ленинградская область, газпром, новатэк, россия, санкции в отношении россии, в мире, спг, энергетика