Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против СПГ-заводов "Газпрома" и "Новатэка" - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/gazprom-1993186695.html
США ввели санкции против СПГ-заводов "Газпрома" и "Новатэка"
США ввели санкции против СПГ-заводов "Газпрома" и "Новатэка" - РИА Новости, 10.01.2025
США ввели санкции против СПГ-заводов "Газпрома" и "Новатэка"
США ввели санкции против заводов по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" и ООО "Криогаз Высоцк", следует из реестра... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:23:00+03:00
2025-01-10T19:23:00+03:00
экономика
сша
ленинградская область
газпром
новатэк
россия
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0fed9c08f05f458c8443eb1f01ca775c.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции против заводов по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" и ООО "Криогаз Высоцк", следует из реестра американского минфина. Проектная производительность завода на компрессорной станции "Портовая" – 1,5 миллиона тонн СПГ в год. ООО "Газпром СПГ Портовая" назначено ПАО "Газпром" эксплуатирующей организацией комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции "Портовая". "Криогаз-Высоцк" – завод "Новатэка" проектной производительностью 660 тысяч тонн СПГ в год (две линии сжижения по 330 тысяч тонн в год каждая). Расположен в порту Высоцк Ленинградской области, у акватории Финского залива, в 140 километрах от Санкт-Петербурга. Коммерческие отгрузки СПГ начались в 2019 году. Проект в 2023 году произвел 812 тысяч тонн СПГ.
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993174656.html
сша
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bd38ca55ab1f0f867c138864257f1ec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, ленинградская область, газпром, новатэк, россия, санкции в отношении россии, в мире, спг, энергетика
Экономика, США, Ленинградская область, Газпром, Новатэк, Россия, Санкции в отношении России, В мире, СПГ, Энергетика
США ввели санкции против СПГ-заводов "Газпрома" и "Новатэка"

США ввели санкции против СПГ-заводов "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции против заводов по сжижению газа "Газпрома" и "Новатэка" в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" и ООО "Криогаз Высоцк", следует из реестра американского минфина.
Проектная производительность завода на компрессорной станции "Портовая" – 1,5 миллиона тонн СПГ в год. ООО "Газпром СПГ Портовая" назначено ПАО "Газпром" эксплуатирующей организацией комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции "Портовая".
"Криогаз-Высоцк" – завод "Новатэка" проектной производительностью 660 тысяч тонн СПГ в год (две линии сжижения по 330 тысяч тонн в год каждая). Расположен в порту Высоцк Ленинградской области, у акватории Финского залива, в 140 километрах от Санкт-Петербурга. Коммерческие отгрузки СПГ начались в 2019 году. Проект в 2023 году произвел 812 тысяч тонн СПГ.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США изменили политику санкций
Вчера, 18:20
 
ЭкономикаСШАЛенинградская областьГазпромНоватэкРоссияСанкции в отношении РоссииВ миреСПГЭнергетика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала