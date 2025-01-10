https://ria.ru/20250110/frantsiya-1993151193.html

МВД Франции обвинило Алжир в желании унизить Париж

МВД Франции обвинило Алжир в желании унизить Париж - РИА Новости, 10.01.2025

МВД Франции обвинило Алжир в желании унизить Париж

Алжир пытается унизить Францию, отказываясь принять депортированного на почве разжигания ненависти алжирского блогера, заявил в пятницу глава МВД страны Бруно... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:30:00+03:00

2025-01-10T16:30:00+03:00

2025-01-10T16:34:00+03:00

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ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Алжир пытается унизить Францию, отказываясь принять депортированного на почве разжигания ненависти алжирского блогера, заявил в пятницу глава МВД страны Бруно Ретайо, его слова цитирует телеканал BFMTV. "Алжир хочет унизить Францию", - сказал он. Ранее Алжир отказался принять назад блогера Doualemn, которого власти Франции распорядились выслать из страны. Проживающий в Монпелье на юге Франции с видом на жительство блогер был арестован 4 января за "призывы к свершению насильственных действий на территории Франции" в своем канале в TikTok. Накануне он был депортирован из страны, но Алжир отправил его обратно. По возвращении он был помещен в центр временного содержания в департаменте Сена и Марна. Сам блогер заявил, что находился под действием препаратов от наркотической зависимости во время записи видео. "В случае с Алжиром мы подошли к чрезвычайно тревожному порогу. Мы должны изучить все имеющиеся в нашем распоряжении средства в отношении Алжира", - добавил Ретайо, который неоднократно заявлял о необходимости ужесточения политики высылки совершивших правонарушения иностранцев. Он заявил о возможности сокращения числа выдаваемых алжирцам виз, а также сокращении финансовой помощи Алжиру. На данный момент она составляет 131,79 миллиона евро, "что для страны с ВВП в 240 миллиардов евро является каплей в море", пишет СМИ. Франция в последние дни провела ряд задержаний алжирских блогеров на своей территории. Так, в пятницу в Лионе была задержана другая блогер франко-алжирского происхождения, сообщает издание Valeurs Actuelles. Согласно данным прокуратуры, 50-летняя София Бенлемман публиковала угрозы и слова ненависти в адрес Франции. Ранее за призывы к терактам и разжиганию ненависти в Бресте и Гренобле были задержаны блогеры Зазу Юссеф и Имад Тинтин. В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились. В конце 2024 года в Алжире был задержан писатель Буалем Сансаль, награжденный Французской академией за свою книгу в 2015 году и получивший гражданство Франции в 2024 году. Причины его задержания неизвестны, но, по информации СМИ, поводом могли стать его заявления французскому СМИ Frontières. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела. Кризис в отношениях двух стран возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. Издание Firgaro сообщало, что в начале октября выдающее лицензии на экспорт и импорт в Алжире агентство Algex предупредило фирмы, что больше не будет выдавать разрешения на импортируемые из Франции продукты и призвало их искать других поставщиков. В августе 2021 года алжирский МИД объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко, обвинив соседнее государство во "враждебном отношении" к Алжиру, в связях с двумя террористическими группировками, которые Алжир считает виновными в поджогах лесов, а также в слежке за алжирскими чиновниками.

https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985575162.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982244862.html

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

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в мире, франция, алжир (республика)