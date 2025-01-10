Рейтинг@Mail.ru
МВД Франции обвинило Алжир в желании унизить Париж - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 10.01.2025 (обновлено: 16:34 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/frantsiya-1993151193.html
МВД Франции обвинило Алжир в желании унизить Париж
МВД Франции обвинило Алжир в желании унизить Париж - РИА Новости, 10.01.2025
МВД Франции обвинило Алжир в желании унизить Париж
Алжир пытается унизить Францию, отказываясь принять депортированного на почве разжигания ненависти алжирского блогера, заявил в пятницу глава МВД страны Бруно... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:30:00+03:00
2025-01-10T16:34:00+03:00
в мире
франция
алжир (республика)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Алжир пытается унизить Францию, отказываясь принять депортированного на почве разжигания ненависти алжирского блогера, заявил в пятницу глава МВД страны Бруно Ретайо, его слова цитирует телеканал BFMTV. "Алжир хочет унизить Францию", - сказал он. Ранее Алжир отказался принять назад блогера Doualemn, которого власти Франции распорядились выслать из страны. Проживающий в Монпелье на юге Франции с видом на жительство блогер был арестован 4 января за "призывы к свершению насильственных действий на территории Франции" в своем канале в TikTok. Накануне он был депортирован из страны, но Алжир отправил его обратно. По возвращении он был помещен в центр временного содержания в департаменте Сена и Марна. Сам блогер заявил, что находился под действием препаратов от наркотической зависимости во время записи видео. "В случае с Алжиром мы подошли к чрезвычайно тревожному порогу. Мы должны изучить все имеющиеся в нашем распоряжении средства в отношении Алжира", - добавил Ретайо, который неоднократно заявлял о необходимости ужесточения политики высылки совершивших правонарушения иностранцев. Он заявил о возможности сокращения числа выдаваемых алжирцам виз, а также сокращении финансовой помощи Алжиру. На данный момент она составляет 131,79 миллиона евро, "что для страны с ВВП в 240 миллиардов евро является каплей в море", пишет СМИ. Франция в последние дни провела ряд задержаний алжирских блогеров на своей территории. Так, в пятницу в Лионе была задержана другая блогер франко-алжирского происхождения, сообщает издание Valeurs Actuelles. Согласно данным прокуратуры, 50-летняя София Бенлемман публиковала угрозы и слова ненависти в адрес Франции. Ранее за призывы к терактам и разжиганию ненависти в Бресте и Гренобле были задержаны блогеры Зазу Юссеф и Имад Тинтин. В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились. В конце 2024 года в Алжире был задержан писатель Буалем Сансаль, награжденный Французской академией за свою книгу в 2015 году и получивший гражданство Франции в 2024 году. Причины его задержания неизвестны, но, по информации СМИ, поводом могли стать его заявления французскому СМИ Frontières. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела. Кризис в отношениях двух стран возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. Издание Firgaro сообщало, что в начале октября выдающее лицензии на экспорт и импорт в Алжире агентство Algex предупредило фирмы, что больше не будет выдавать разрешения на импортируемые из Франции продукты и призвало их искать других поставщиков. В августе 2021 года алжирский МИД объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко, обвинив соседнее государство во "враждебном отношении" к Алжиру, в связях с двумя террористическими группировками, которые Алжир считает виновными в поджогах лесов, а также в слежке за алжирскими чиновниками.
https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985575162.html
https://ria.ru/20241106/tramp-1982244862.html
https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html
франция
алжир (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, алжир (республика)
В мире, Франция, Алжир (республика)
МВД Франции обвинило Алжир в желании унизить Париж

МВД Франции заявило Алжир отказом принять высланного блогера хочет унизить Париж

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Алжир пытается унизить Францию, отказываясь принять депортированного на почве разжигания ненависти алжирского блогера, заявил в пятницу глава МВД страны Бруно Ретайо, его слова цитирует телеканал BFMTV.
"Алжир хочет унизить Францию", - сказал он.
Кадр видео удара Орешником по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Алжире прокомментировали испытания ракеты "Орешник"
25 ноября 2024, 13:41
Ранее Алжир отказался принять назад блогера Doualemn, которого власти Франции распорядились выслать из страны.
Проживающий в Монпелье на юге Франции с видом на жительство блогер был арестован 4 января за "призывы к свершению насильственных действий на территории Франции" в своем канале в TikTok. Накануне он был депортирован из страны, но Алжир отправил его обратно. По возвращении он был помещен в центр временного содержания в департаменте Сена и Марна. Сам блогер заявил, что находился под действием препаратов от наркотической зависимости во время записи видео.
"В случае с Алжиром мы подошли к чрезвычайно тревожному порогу. Мы должны изучить все имеющиеся в нашем распоряжении средства в отношении Алжира", - добавил Ретайо, который неоднократно заявлял о необходимости ужесточения политики высылки совершивших правонарушения иностранцев.
Он заявил о возможности сокращения числа выдаваемых алжирцам виз, а также сокращении финансовой помощи Алжиру. На данный момент она составляет 131,79 миллиона евро, "что для страны с ВВП в 240 миллиардов евро является каплей в море", пишет СМИ.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Алжире оценили шансы Трампа остановить войну в Газе и Ливане
6 ноября 2024, 16:38
Франция в последние дни провела ряд задержаний алжирских блогеров на своей территории. Так, в пятницу в Лионе была задержана другая блогер франко-алжирского происхождения, сообщает издание Valeurs Actuelles. Согласно данным прокуратуры, 50-летняя София Бенлемман публиковала угрозы и слова ненависти в адрес Франции. Ранее за призывы к терактам и разжиганию ненависти в Бресте и Гренобле были задержаны блогеры Зазу Юссеф и Имад Тинтин.
В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились. В конце 2024 года в Алжире был задержан писатель Буалем Сансаль, награжденный Французской академией за свою книгу в 2015 году и получивший гражданство Франции в 2024 году. Причины его задержания неизвестны, но, по информации СМИ, поводом могли стать его заявления французскому СМИ Frontières. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела.
Кризис в отношениях двух стран возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. Издание Firgaro сообщало, что в начале октября выдающее лицензии на экспорт и импорт в Алжире агентство Algex предупредило фирмы, что больше не будет выдавать разрешения на импортируемые из Франции продукты и призвало их искать других поставщиков.
В августе 2021 года алжирский МИД объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко, обвинив соседнее государство во "враждебном отношении" к Алжиру, в связях с двумя террористическими группировками, которые Алжир считает виновными в поджогах лесов, а также в слежке за алжирскими чиновниками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Геополитические итоги 2024 года
30 декабря 2024, 11:30
 
В миреФранцияАлжир (республика)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала