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"ЭРА-ГЛОНАСС" за год передала экстренным службам почти 93 тысячи вызовов - РИА Новости, 10.01.2025
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09:38 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/era-glonass-1993056146.html
"ЭРА-ГЛОНАСС" за год передала экстренным службам почти 93 тысячи вызовов
"ЭРА-ГЛОНАСС" за год передала экстренным службам почти 93 тысячи вызовов - РИА Новости, 10.01.2025
"ЭРА-ГЛОНАСС" за год передала экстренным службам почти 93 тысячи вызовов
Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" за 2024 год передала экстренным службам почти 93 тысячи аварийных вызовов, что на 10% больше, чем годом ранее, рассказал РИА... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T09:38:00+03:00
2025-01-10T09:38:00+03:00
алексей райкевич
эра-глонасс
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" за 2024 год передала экстренным службам почти 93 тысячи аварийных вызовов, что на 10% больше, чем годом ранее, рассказал РИА Новости глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Всего за время своей работы госинформсистема передала экстренным службам 434 тысячи вызовов при ДТП, из которых 92,8 тысячи — за 2024 год. По сравнению с 2023 годом показатель увеличился более чем на 10%", - рассказал Райкевич. Кроме того, по его словам, в декабре АО "ГЛОНАСС" зафиксировало рекордное число аварийных вызовов за месяц – 10,3 тысячи. Большая часть, 83% от числа всех аварийных сообщений за год получены при автоматическом срабатывании кнопок SOS или устройств вызова экстренных оперативных служб в автомобилях. "Это свидетельствует о тяжести происшествий, когда водители или пассажиры не смогли сами вызвать помощь. Благодаря тому, что "ЭРА-ГЛОНАСС" в среднем за 19 секунд в цифровом виде передает координаты автомобилей, на 50% в среднем сокращается время реагирования экстренных служб", - добавил глава компании.
https://ria.ru/20241217/raykevich-1989770980.html
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алексей райкевич, эра-глонасс
Алексей Райкевич, ЭРА-ГЛОНАСС
"ЭРА-ГЛОНАСС" за год передала экстренным службам почти 93 тысячи вызовов

За все время работы "ЭРА-ГЛОНАСС" передала службам 434 тысячи вызовов при ДТП

© РИА Новости / Семен Апасов | Перейти в медиабанкУстановка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на автомобильном заводе во Владивостоке
Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобильном заводе во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Семен Апасов
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Установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на автомобильном заводе во Владивостоке
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" за 2024 год передала экстренным службам почти 93 тысячи аварийных вызовов, что на 10% больше, чем годом ранее, рассказал РИА Новости глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
"Всего за время своей работы госинформсистема передала экстренным службам 434 тысячи вызовов при ДТП, из которых 92,8 тысячи — за 2024 год. По сравнению с 2023 годом показатель увеличился более чем на 10%", - рассказал Райкевич.
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Кроме того, по его словам, в декабре АО "ГЛОНАСС" зафиксировало рекордное число аварийных вызовов за месяц – 10,3 тысячи.
Большая часть, 83% от числа всех аварийных сообщений за год получены при автоматическом срабатывании кнопок SOS или устройств вызова экстренных оперативных служб в автомобилях.
"Это свидетельствует о тяжести происшествий, когда водители или пассажиры не смогли сами вызвать помощь. Благодаря тому, что "ЭРА-ГЛОНАСС" в среднем за 19 секунд в цифровом виде передает координаты автомобилей, на 50% в среднем сокращается время реагирования экстренных служб", - добавил глава компании.
 
Алексей РайкевичЭРА-ГЛОНАСС
 
 
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