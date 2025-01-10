https://ria.ru/20250110/era-glonass-1993056146.html

"ЭРА-ГЛОНАСС" за год передала экстренным службам почти 93 тысячи вызовов

"ЭРА-ГЛОНАСС" за год передала экстренным службам почти 93 тысячи вызовов - РИА Новости, 10.01.2025

"ЭРА-ГЛОНАСС" за год передала экстренным службам почти 93 тысячи вызовов

Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" за 2024 год передала экстренным службам почти 93 тысячи аварийных вызовов, что на 10% больше, чем годом ранее, рассказал РИА... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T09:38:00+03:00

2025-01-10T09:38:00+03:00

2025-01-10T09:38:00+03:00

алексей райкевич

эра-глонасс

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" за 2024 год передала экстренным службам почти 93 тысячи аварийных вызовов, что на 10% больше, чем годом ранее, рассказал РИА Новости глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Всего за время своей работы госинформсистема передала экстренным службам 434 тысячи вызовов при ДТП, из которых 92,8 тысячи — за 2024 год. По сравнению с 2023 годом показатель увеличился более чем на 10%", - рассказал Райкевич. Кроме того, по его словам, в декабре АО "ГЛОНАСС" зафиксировало рекордное число аварийных вызовов за месяц – 10,3 тысячи. Большая часть, 83% от числа всех аварийных сообщений за год получены при автоматическом срабатывании кнопок SOS или устройств вызова экстренных оперативных служб в автомобилях. "Это свидетельствует о тяжести происшествий, когда водители или пассажиры не смогли сами вызвать помощь. Благодаря тому, что "ЭРА-ГЛОНАСС" в среднем за 19 секунд в цифровом виде передает координаты автомобилей, на 50% в среднем сокращается время реагирования экстренных служб", - добавил глава компании.

https://ria.ru/20241217/raykevich-1989770980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей райкевич, эра-глонасс