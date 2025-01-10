https://ria.ru/20250110/efimov-1993093998.html

Ефимов: соцучреждениям Новой Москвы передали в управление 25 объектов

Ефимов: соцучреждениям Новой Москвы передали в управление 25 объектов - РИА Новости, 10.01.2025

Ефимов: соцучреждениям Новой Москвы передали в управление 25 объектов

Социальным учреждениям в Новой Москве передали в управление 25 объектов суммарной площадью свыше 264 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:10:00+03:00

2025-01-10T16:10:00+03:00

2025-01-10T16:10:00+03:00

тинао

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058121_0:112:3000:1800_1920x0_80_0_0_16d4507f6066f16ecb469b4f90242bba.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Социальным учреждениям в Новой Москве передали в управление 25 объектов суммарной площадью свыше 264 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Так, в 2024 году социальные учреждения ТиНАО получили 25 новых объектов общей площадью свыше 264 тысяч квадратных метров. Они построены за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы, а также инвесторами. Большинство новых площадей передали образовательным организациям – 20 зданий общей площадью почти 228 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Одним из наиболее крупных объектов, переданных системе образования, стала четырехэтажная школа в Рассказовке на 33,7 тысячи квадратных метров, рассчитанная на 2,1 тысячи мест.Кроме того, как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в районе Вороново двухэтажное здание более чем на 3 тысячи "квадратов", где предусмотрены сцена, аудитории для занятий различными видами творчества, передали Объединению культурных центров Новомосковского и Троицкого округов.Также в текущем году медучреждениям в Новой Москве город передал четыре объекта. В их числе - корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка" почти на 13 тысяч "квадратов", добавил Гаман.В сообщении напоминается, что город передает социальным учреждениям здания в оперативное управление, чтобы те могли ими самостоятельно распоряжаться.

https://ria.ru/20250110/kabel-1993080146.html

https://ria.ru/20250110/kabel-1993080146.html

тинао

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тинао, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы