https://ria.ru/20250110/efimov-1993004183.html
Ефимов: в Западном Дегунине построили корпус школы на 400 учеников
Ефимов: в Западном Дегунине построили корпус школы на 400 учеников - РИА Новости, 10.01.2025
Ефимов: в Западном Дегунине построили корпус школы на 400 учеников
На Базовской улице в Западном Дегунине построили новый корпус для школы №2098 составляет площадью более 8,5 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 400... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T09:12:00+03:00
2025-01-10T09:12:00+03:00
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градостроительный комплекс москвы
сергей собянин
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. На Базовской улице в Западном Дегунине построили новый корпус для школы №2098 составляет площадью более 8,5 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 400 учеников, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Площадь нового четырехэтажного учебного корпуса составляет более 8,5 тысяч квадратных метров. На объекте завершили все основные строительно-монтажные работы. В здании обустроили просторные универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивные площадки и многофункциональные залы. Прилегающую территорию благоустроили, там оборудовали места для занятий спортом", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.На первом этаже нового учебного корпуса расположены вестибюль, столовая, медицинский и спортивный блок, на втором - классы дополнительного образования и конференц-зал, на третьем и четвертом - учебные кабинеты для старшеклассников. Рядом с новым учебным корпусом разместили поле для мини-футбола, беговые дорожки, места для прыжков в длину, площадки для командных игр, указывается в сообщении.Как отмечается в нем, при проектировании корпуса архитекторы использовали нестандартный прием: зал для мероприятий вынесен в отдельный нависающий объем на V-образных опорах.О том, что новый корпус школы №2098 имени Героя Советского Союза Льва Доватора планируется сдать в 2025 году, ранее рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20250109/efimov-1992826663.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, сергей собянин
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Сергей Собянин
Ефимов: в Западном Дегунине построили корпус школы на 400 учеников
Ефимов: в районе Западное Дегунино построили корпус школы на 400 учеников
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. На Базовской улице в Западном Дегунине построили новый корпус для школы №2098 составляет площадью более 8,5 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 400 учеников, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Площадь нового четырехэтажного учебного корпуса составляет более 8,5 тысяч квадратных метров. На объекте завершили все основные строительно-монтажные работы. В здании обустроили просторные универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивные площадки и многофункциональные залы. Прилегающую территорию благоустроили, там оборудовали места для занятий спортом", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
На первом этаже нового учебного корпуса расположены вестибюль, столовая, медицинский и спортивный блок, на втором - классы дополнительного образования и конференц-зал, на третьем и четвертом - учебные кабинеты для старшеклассников. Рядом с новым учебным корпусом разместили поле для мини-футбола, беговые дорожки, места для прыжков в длину, площадки для командных игр, указывается в сообщении.
Как отмечается в нем, при проектировании корпуса архитекторы использовали нестандартный прием: зал для мероприятий вынесен в отдельный нависающий объем на V-образных опорах.
О том, что новый корпус школы №2098 имени Героя Советского Союза Льва Доватора
планируется сдать в 2025 году, ранее рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин
.