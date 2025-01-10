https://ria.ru/20250110/efimov-1993004183.html

Ефимов: в Западном Дегунине построили корпус школы на 400 учеников

Ефимов: в Западном Дегунине построили корпус школы на 400 учеников - РИА Новости, 10.01.2025

Ефимов: в Западном Дегунине построили корпус школы на 400 учеников

На Базовской улице в Западном Дегунине построили новый корпус для школы №2098 составляет площадью более 8,5 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 400... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T09:12:00+03:00

2025-01-10T09:12:00+03:00

2025-01-10T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819735_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0e48e7c57724f35712b9e1691c0f8145.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. На Базовской улице в Западном Дегунине построили новый корпус для школы №2098 составляет площадью более 8,5 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 400 учеников, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Площадь нового четырехэтажного учебного корпуса составляет более 8,5 тысяч квадратных метров. На объекте завершили все основные строительно-монтажные работы. В здании обустроили просторные универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивные площадки и многофункциональные залы. Прилегающую территорию благоустроили, там оборудовали места для занятий спортом", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.На первом этаже нового учебного корпуса расположены вестибюль, столовая, медицинский и спортивный блок, на втором - классы дополнительного образования и конференц-зал, на третьем и четвертом - учебные кабинеты для старшеклассников. Рядом с новым учебным корпусом разместили поле для мини-футбола, беговые дорожки, места для прыжков в длину, площадки для командных игр, указывается в сообщении.Как отмечается в нем, при проектировании корпуса архитекторы использовали нестандартный прием: зал для мероприятий вынесен в отдельный нависающий объем на V-образных опорах.О том, что новый корпус школы №2098 имени Героя Советского Союза Льва Доватора планируется сдать в 2025 году, ранее рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20250109/efimov-1992826663.html

https://ria.ru/20250109/efimov-1992822621.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, сергей собянин