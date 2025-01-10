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Во Владивостоке подросток на иномарке врезался в дерево - РИА Новости, 10.01.2025
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21:23 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/dtp-1993203269.html
Во Владивостоке подросток на иномарке врезался в дерево
Во Владивостоке подросток на иномарке врезался в дерево - РИА Новости, 10.01.2025
Во Владивостоке подросток на иномарке врезался в дерево
Пятнадцатилетний подросток на иномарке без прав врезался в дерево во Владивостоке, пассажирка-сверстница госпитализирована, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T21:23:00+03:00
2025-01-10T21:23:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток на иномарке без прав врезался в дерево во Владивостоке, пассажирка-сверстница госпитализирована, сообщает УМВД России по региону. По данным полиции, авария произошла на улице Лиманной во Владивостоке: 15-летний подросток за рулём Honda Insight не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. "В результате автопроисшествия получила травмы грудной клетки 15-летняя девушка-пассажир, она доставлена в больницу", - говорится в сообщении. По данным ведомства, документов на право управления автомобилем несовершеннолетний водитель не имел, обучения в автошколе не проходил. По факту ДТП проводится административное расследование, автомобиль передан собственнику. "Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверок будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - уточнили в полиции.
https://ria.ru/20241213/vladivostok-1989146583.html
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происшествия, владивосток, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП, Приморский край
Во Владивостоке подросток на иномарке врезался в дерево

МВД: Во Владивостоке подросток на Honda врезался в дерево, пострадала сверстница

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток на иномарке без прав врезался в дерево во Владивостоке, пассажирка-сверстница госпитализирована, сообщает УМВД России по региону.
По данным полиции, авария произошла на улице Лиманной во Владивостоке: 15-летний подросток за рулём Honda Insight не справился с управлением и совершил столкновение с деревом.
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"В результате автопроисшествия получила травмы грудной клетки 15-летняя девушка-пассажир, она доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, документов на право управления автомобилем несовершеннолетний водитель не имел, обучения в автошколе не проходил. По факту ДТП проводится административное расследование, автомобиль передан собственнику.
"Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверок будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - уточнили в полиции.
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