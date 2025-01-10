https://ria.ru/20250110/dtp-1993203269.html
Во Владивостоке подросток на иномарке врезался в дерево
Во Владивостоке подросток на иномарке врезался в дерево - РИА Новости, 10.01.2025
Во Владивостоке подросток на иномарке врезался в дерево
Пятнадцатилетний подросток на иномарке без прав врезался в дерево во Владивостоке, пассажирка-сверстница госпитализирована, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T21:23:00+03:00
2025-01-10T21:23:00+03:00
2025-01-10T21:23:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_22124efd5b123db2e9adc1c3514baaea.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток на иномарке без прав врезался в дерево во Владивостоке, пассажирка-сверстница госпитализирована, сообщает УМВД России по региону. По данным полиции, авария произошла на улице Лиманной во Владивостоке: 15-летний подросток за рулём Honda Insight не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. "В результате автопроисшествия получила травмы грудной клетки 15-летняя девушка-пассажир, она доставлена в больницу", - говорится в сообщении. По данным ведомства, документов на право управления автомобилем несовершеннолетний водитель не имел, обучения в автошколе не проходил. По факту ДТП проводится административное расследование, автомобиль передан собственнику. "Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверок будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - уточнили в полиции.
https://ria.ru/20241213/vladivostok-1989146583.html
https://ria.ru/20241211/dtp-1988632141.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_8d2f59ebd1b528fa31950fc7c737e13a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП, Приморский край
Во Владивостоке подросток на иномарке врезался в дерево
МВД: Во Владивостоке подросток на Honda врезался в дерево, пострадала сверстница