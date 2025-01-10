https://ria.ru/20250110/dtp-1993203269.html

Во Владивостоке подросток на иномарке врезался в дерево

Во Владивостоке подросток на иномарке врезался в дерево - РИА Новости, 10.01.2025

Во Владивостоке подросток на иномарке врезался в дерево

Пятнадцатилетний подросток на иномарке без прав врезался в дерево во Владивостоке, пассажирка-сверстница госпитализирована, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T21:23:00+03:00

2025-01-10T21:23:00+03:00

2025-01-10T21:23:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дтп

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_22124efd5b123db2e9adc1c3514baaea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток на иномарке без прав врезался в дерево во Владивостоке, пассажирка-сверстница госпитализирована, сообщает УМВД России по региону. По данным полиции, авария произошла на улице Лиманной во Владивостоке: 15-летний подросток за рулём Honda Insight не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. "В результате автопроисшествия получила травмы грудной клетки 15-летняя девушка-пассажир, она доставлена в больницу", - говорится в сообщении. По данным ведомства, документов на право управления автомобилем несовершеннолетний водитель не имел, обучения в автошколе не проходил. По факту ДТП проводится административное расследование, автомобиль передан собственнику. "Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверок будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - уточнили в полиции.

https://ria.ru/20241213/vladivostok-1989146583.html

https://ria.ru/20241211/dtp-1988632141.html

владивосток

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, приморский край