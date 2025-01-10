https://ria.ru/20250110/dobrovolskaya-1993209349.html

ГИТИС назвал Добровольскую выдающейся актрисой

ГИТИС назвал Добровольскую выдающейся актрисой - РИА Новости, 10.01.2025

ГИТИС назвал Добровольскую выдающейся актрисой

ГИТИС назвал народную артистку РФ Евгению Добровольскую выдающейся актрисой, внимательной, разборчивой, открытой всему, в чём находила свободный творческий... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T23:05:00+03:00

2025-01-10T23:05:00+03:00

2025-01-10T23:05:00+03:00

культура

россия

евгения добровольская (актриса)

гитис

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ГИТИС назвал народную артистку РФ Евгению Добровольскую выдающейся актрисой, внимательной, разборчивой, открытой всему, в чём находила свободный творческий поиск и талант. Добровольская умерла от тяжелой болезни в возрасте 60 лет в пятницу. "Евгения Добровольская была выдающейся актрисой, внимательной и разборчивой, открытой всему, в чём находила свободный творческий поиск и талант: её можно было увидеть как в масштабных спектаклях, так и в камерных экспериментальных постановках… Она была выдающейся драматической актрисой, героини которой могли взвинчивать градус существования до высокой трагедии, и одновременно очень тонко чувствовала смешное, умела и не боялась быть смешной, а её героини даже в карикатуре, в шарже оставались естественными, не теряли правдоподобия", - говорится в Telegram-канале института. Актёрский диапазон Добровольской был огромен — от чеховской Нины Заречной до малоизвестных российскому зрителю персонажей французской драматургии, от героинь комедий Мольера до образов новейшей российской литературы, отметили в ГИТИСе. Будучи уже известной и народной артисткой, Добровольская соглашалась на роли второго плана, которые благодаря её таланту становились соразмерными главным героям — так это было в Улите из "Леса", в Анниньке из "Господ Головлёвых", вспомнили коллеги. "Мы знали, что актриса болела, знали, что болела тяжело, но надежда не покидала, и в недавний юбилей все страстно желали ей здоровья — в надежде, что эти пожелания смогут помочь. Увы, не помогли. Чуда не случилось", - подчеркнули в ГИТИСе. Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. Она окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ имени Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.

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россия, евгения добровольская (актриса), гитис