https://ria.ru/20250110/dipistochnik-1993181032.html

Турция не получала предложений по встрече Путина и Трампа, сообщил источник

Турция не получала предложений по встрече Путина и Трампа, сообщил источник - РИА Новости, 10.01.2025

Турция не получала предложений по встрече Путина и Трампа, сообщил источник

Турция не получала предложений по организации встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, говорить о такой вероятности... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:49:00+03:00

2025-01-10T18:49:00+03:00

2025-01-10T18:52:00+03:00

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АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Турция не получала предложений по организации встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, говорить о такой вероятности без конкретики бессмысленно, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.В пятницу Трамп заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже занимаются организацией такой встречи. Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов. К организации контактов Путина и Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность, подчеркнул Песков."По имеющейся информации, такого предложения нам не поступало. А строить какие-либо предположения без соответствующей конкретики не имеет смысла", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250109/peskov-1992919793.html

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турция, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире, политика