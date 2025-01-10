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Турция не получала предложений по встрече Путина и Трампа, сообщил источник
Турция не получала предложений по встрече Путина и Трампа, сообщил источник - РИА Новости, 10.01.2025
Турция не получала предложений по встрече Путина и Трампа, сообщил источник
Турция не получала предложений по организации встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, говорить о такой вероятности... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:49:00+03:00
2025-01-10T18:49:00+03:00
2025-01-10T18:52:00+03:00
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АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Турция не получала предложений по организации встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, говорить о такой вероятности без конкретики бессмысленно, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.В пятницу Трамп заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже занимаются организацией такой встречи. Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов. К организации контактов Путина и Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность, подчеркнул Песков."По имеющейся информации, такого предложения нам не поступало. А строить какие-либо предположения без соответствующей конкретики не имеет смысла", - сказал собеседник агентства.
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Турция, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире, Политика
Турция не получала предложений по встрече Путина и Трампа, сообщил источник
Турция не получала предложений по встрече Путина и Трампа