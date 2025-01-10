https://ria.ru/20250110/arkhangelsk-1993196437.html

В печи дома в Архангельске сработало взрывное устройство

В печи дома в Архангельске сработало взрывное устройство - РИА Новости, 10.01.2025

В печи дома в Архангельске сработало взрывное устройство

Полиция в Архангельске задержала мужчину, которого подозревают в том, что он из-за неприязни подсунул соседу в дрова самодельное взрывное устройство, в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T20:13:00+03:00

2025-01-10T20:13:00+03:00

2025-01-10T20:15:00+03:00

архангельская область

происшествия

архангельск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Полиция в Архангельске задержала мужчину, которого подозревают в том, что он из-за неприязни подсунул соседу в дрова самодельное взрывное устройство, в результате чего при растопке печи произошел сильный хлопок и возгорание, девочка-подросток получила ожоги, сообщили в региональном управлении МВД. Инцидент произошел еще 6 декабря 2024 года, однако известно о нем стало только сейчас. В Архангельске в экстренные службы поступила информация о том, что во время растопки печи в одной из квартир деревянного дома по улице Севстрой произошел сильный хлопок, в результате которого была повреждена печь. Возникшее возгорание жильцам удалось потушить своими силами до приезда сотрудников МЧС. Находившаяся в доме девочка 2011 года рождения — внучка хозяина квартиры — получила ожоги, ей помогли медики скорой помощи, госпитализация не потребовалась. "В ходе проведенной специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области взрывотехнической экспертизы установлено, что причиной "хлопка" стало сработавшее самодельное взрывное устройство. Хозяин квартиры — мужчина 1962 года рождения — занес его вместе с дровами, после чего, не заметив посторонний предмет, начал растапливать печь", - говорится в сообщении. Оперативным путем сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что между хозяином квартиры и жителем соседнего дома происходят конфликты. "По одной из версий, именно он мог положить в дрова опасный предмет", - считают в полиции. Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили аналогичное самодельное взрывное устройство. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 223.1. УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств). Следователи полагают, что в ходе расследования это преступление может быть переквалифицировано на более тяжкую статью. "В отношении подозреваемого — жителя Архангельска 1980 года рождения — судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250106/gaz-1992696870.html

https://ria.ru/20250109/sochi-1992943480.html

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архангельская область, происшествия, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии)