В печи дома в Архангельске сработало взрывное устройство
МВД: в Архангельске мужчину заподозрили в закладке СВУ соседу в дрова
Полиция. Архивное фото
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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Полиция в Архангельске задержала мужчину, которого подозревают в том, что он из-за неприязни подсунул соседу в дрова самодельное взрывное устройство, в результате чего при растопке печи произошел сильный хлопок и возгорание, девочка-подросток получила ожоги, сообщили в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел еще 6 декабря 2024 года, однако известно о нем стало только сейчас. В Архангельске в экстренные службы поступила информация о том, что во время растопки печи в одной из квартир деревянного дома по улице Севстрой произошел сильный хлопок, в результате которого была повреждена печь. Возникшее возгорание жильцам удалось потушить своими силами до приезда сотрудников МЧС. Находившаяся в доме девочка 2011 года рождения — внучка хозяина квартиры — получила ожоги, ей помогли медики скорой помощи, госпитализация не потребовалась.
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"В ходе проведенной специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области взрывотехнической экспертизы установлено, что причиной "хлопка" стало сработавшее самодельное взрывное устройство. Хозяин квартиры — мужчина 1962 года рождения — занес его вместе с дровами, после чего, не заметив посторонний предмет, начал растапливать печь", - говорится в сообщении.
Оперативным путем сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что между хозяином квартиры и жителем соседнего дома происходят конфликты.
"По одной из версий, именно он мог положить в дрова опасный предмет", - считают в полиции. Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили аналогичное самодельное взрывное устройство.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 223.1. УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств). Следователи полагают, что в ходе расследования это преступление может быть переквалифицировано на более тяжкую статью.
"В отношении подозреваемого — жителя Архангельска 1980 года рождения — судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
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