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В печи дома в Архангельске сработало взрывное устройство - РИА Новости, 10.01.2025
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20:13 10.01.2025 (обновлено: 20:15 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/arkhangelsk-1993196437.html
В печи дома в Архангельске сработало взрывное устройство
В печи дома в Архангельске сработало взрывное устройство - РИА Новости, 10.01.2025
В печи дома в Архангельске сработало взрывное устройство
Полиция в Архангельске задержала мужчину, которого подозревают в том, что он из-за неприязни подсунул соседу в дрова самодельное взрывное устройство, в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:13:00+03:00
2025-01-10T20:15:00+03:00
архангельская область
происшествия
архангельск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Полиция в Архангельске задержала мужчину, которого подозревают в том, что он из-за неприязни подсунул соседу в дрова самодельное взрывное устройство, в результате чего при растопке печи произошел сильный хлопок и возгорание, девочка-подросток получила ожоги, сообщили в региональном управлении МВД. Инцидент произошел еще 6 декабря 2024 года, однако известно о нем стало только сейчас. В Архангельске в экстренные службы поступила информация о том, что во время растопки печи в одной из квартир деревянного дома по улице Севстрой произошел сильный хлопок, в результате которого была повреждена печь. Возникшее возгорание жильцам удалось потушить своими силами до приезда сотрудников МЧС. Находившаяся в доме девочка 2011 года рождения — внучка хозяина квартиры — получила ожоги, ей помогли медики скорой помощи, госпитализация не потребовалась. "В ходе проведенной специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области взрывотехнической экспертизы установлено, что причиной "хлопка" стало сработавшее самодельное взрывное устройство. Хозяин квартиры — мужчина 1962 года рождения — занес его вместе с дровами, после чего, не заметив посторонний предмет, начал растапливать печь", - говорится в сообщении. Оперативным путем сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что между хозяином квартиры и жителем соседнего дома происходят конфликты. "По одной из версий, именно он мог положить в дрова опасный предмет", - считают в полиции. Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили аналогичное самодельное взрывное устройство. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 223.1. УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств). Следователи полагают, что в ходе расследования это преступление может быть переквалифицировано на более тяжкую статью. "В отношении подозреваемого — жителя Архангельска 1980 года рождения — судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250106/gaz-1992696870.html
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архангельская область, происшествия, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Архангельская область, Происшествия, Архангельск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В печи дома в Архангельске сработало взрывное устройство

МВД: в Архангельске мужчину заподозрили в закладке СВУ соседу в дрова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Полиция в Архангельске задержала мужчину, которого подозревают в том, что он из-за неприязни подсунул соседу в дрова самодельное взрывное устройство, в результате чего при растопке печи произошел сильный хлопок и возгорание, девочка-подросток получила ожоги, сообщили в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел еще 6 декабря 2024 года, однако известно о нем стало только сейчас. В Архангельске в экстренные службы поступила информация о том, что во время растопки печи в одной из квартир деревянного дома по улице Севстрой произошел сильный хлопок, в результате которого была повреждена печь. Возникшее возгорание жильцам удалось потушить своими силами до приезда сотрудников МЧС. Находившаяся в доме девочка 2011 года рождения — внучка хозяина квартиры — получила ожоги, ей помогли медики скорой помощи, госпитализация не потребовалась.
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"В ходе проведенной специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области взрывотехнической экспертизы установлено, что причиной "хлопка" стало сработавшее самодельное взрывное устройство. Хозяин квартиры — мужчина 1962 года рождения — занес его вместе с дровами, после чего, не заметив посторонний предмет, начал растапливать печь", - говорится в сообщении.
Оперативным путем сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что между хозяином квартиры и жителем соседнего дома происходят конфликты.
"По одной из версий, именно он мог положить в дрова опасный предмет", - считают в полиции. Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили аналогичное самодельное взрывное устройство.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 223.1. УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств). Следователи полагают, что в ходе расследования это преступление может быть переквалифицировано на более тяжкую статью.
"В отношении подозреваемого — жителя Архангельска 1980 года рождения — судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
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Архангельская областьПроисшествияАрхангельскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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