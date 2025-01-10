https://ria.ru/20250110/aeroflot-1993171659.html

Каждый второй пассажир авиакомпаний РФ в праздники выбрал группу "Аэрофлот"

Каждый второй пассажир авиакомпаний РФ в праздники выбрал группу "Аэрофлот" - РИА Новости, 10.01.2025

Каждый второй пассажир авиакомпаний РФ в праздники выбрал группу "Аэрофлот"

За новогодние праздники на рейсах авиакомпаний группы "Аэрофлот" перевезено более 1,5 миллиона человек, что является почти половиной от всех пассажиров... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:06:00+03:00

2025-01-10T18:06:00+03:00

2025-01-10T18:06:00+03:00

россия

москва

санкт-петербург

роман старовойт

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154891/30/1548913076_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_6019df2c327410ec90e914b16424e01d.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. За новогодние праздники на рейсах авиакомпаний группы "Аэрофлот" перевезено более 1,5 миллиона человек, что является почти половиной от всех пассажиров российских авиакомпаний за этот период, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Ранее министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что российские авиакомпании с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года перевезли более 3 миллионов пассажиров. Так, 2,2 миллиона человек путешествовали внутри России. Загрузка рейсов по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками выросла на 2% - до 85%. "Группа "Аэрофлот" перевезла половину от всех пассажиров российских авиакомпаний в новогодние праздники. Каждый второй пассажир российских авиаперевозчиков, который совершил полет с 29 декабря по 8 января включительно, путешествовал рейсами "Аэрофлота", "России" или "Победы", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, за новогодние праздники на рейсах авиакомпаний группы "Аэрофлот" перевезено более 1,5 миллиона человек, что почти на 3% больше аналогичного периода прошлого года. Из них на внутренних рейсах путешествовали более 1,15 миллиона пассажиров (+1% к аналогичному периоду прошлого года). На международных направлениях рост пассажиропотока составил 9,5%. С 29 декабря по 8 января авиакомпании группы "Аэрофлот" выполнили более 10,3 тысячи рейсов. На собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено почти 810 тысяч пассажиров, на рейсах "Победы" – 419 тысяч, на рейсах "России" – 305 тысяч человек. Самыми популярными внутренними направлениями группы "Аэрофлот" в/из Москвы во время праздников стали Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Минеральные Воды. В топ-5 международных направлений из аэропорта Шереметьево и обратно вошли Дубай, Пхукет, Стамбул, Ереван, Бангкок. В полночь с 31 декабря на 1 января по московскому времени в небе находилось 47 самолетов авиакомпаний группы "Аэрофлот". Новый год в полете встретили 9 653 пассажира, 96 пилотов и 306 бортпроводников.

https://ria.ru/20241217/aeroflot-1989661804.html

https://ria.ru/20241215/aeroflot-1989300171.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)