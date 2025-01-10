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Каждый второй пассажир авиакомпаний РФ в праздники выбрал группу "Аэрофлот" - РИА Новости, 10.01.2025
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18:06 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/aeroflot-1993171659.html
Каждый второй пассажир авиакомпаний РФ в праздники выбрал группу "Аэрофлот"
Каждый второй пассажир авиакомпаний РФ в праздники выбрал группу "Аэрофлот" - РИА Новости, 10.01.2025
Каждый второй пассажир авиакомпаний РФ в праздники выбрал группу "Аэрофлот"
За новогодние праздники на рейсах авиакомпаний группы "Аэрофлот" перевезено более 1,5 миллиона человек, что является почти половиной от всех пассажиров... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:06:00+03:00
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санкт-петербург
роман старовойт
аэрофлот
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. За новогодние праздники на рейсах авиакомпаний группы "Аэрофлот" перевезено более 1,5 миллиона человек, что является почти половиной от всех пассажиров российских авиакомпаний за этот период, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Ранее министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что российские авиакомпании с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года перевезли более 3 миллионов пассажиров. Так, 2,2 миллиона человек путешествовали внутри России. Загрузка рейсов по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками выросла на 2% - до 85%. "Группа "Аэрофлот" перевезла половину от всех пассажиров российских авиакомпаний в новогодние праздники. Каждый второй пассажир российских авиаперевозчиков, который совершил полет с 29 декабря по 8 января включительно, путешествовал рейсами "Аэрофлота", "России" или "Победы", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, за новогодние праздники на рейсах авиакомпаний группы "Аэрофлот" перевезено более 1,5 миллиона человек, что почти на 3% больше аналогичного периода прошлого года. Из них на внутренних рейсах путешествовали более 1,15 миллиона пассажиров (+1% к аналогичному периоду прошлого года). На международных направлениях рост пассажиропотока составил 9,5%. С 29 декабря по 8 января авиакомпании группы "Аэрофлот" выполнили более 10,3 тысячи рейсов. На собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено почти 810 тысяч пассажиров, на рейсах "Победы" – 419 тысяч, на рейсах "России" – 305 тысяч человек. Самыми популярными внутренними направлениями группы "Аэрофлот" в/из Москвы во время праздников стали Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Минеральные Воды. В топ-5 международных направлений из аэропорта Шереметьево и обратно вошли Дубай, Пхукет, Стамбул, Ереван, Бангкок. В полночь с 31 декабря на 1 января по московскому времени в небе находилось 47 самолетов авиакомпаний группы "Аэрофлот". Новый год в полете встретили 9 653 пассажира, 96 пилотов и 306 бортпроводников.
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россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Роман Старовойт, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
Каждый второй пассажир авиакомпаний РФ в праздники выбрал группу "Аэрофлот"

Группа "Аэрофлот" перевезла 50 процентов пассажиров авиакомпаний РФ в праздники

© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО «Аэрофлот»Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО «Аэрофлот»
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. За новогодние праздники на рейсах авиакомпаний группы "Аэрофлот" перевезено более 1,5 миллиона человек, что является почти половиной от всех пассажиров российских авиакомпаний за этот период, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Ранее министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что российские авиакомпании с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года перевезли более 3 миллионов пассажиров. Так, 2,2 миллиона человек путешествовали внутри России. Загрузка рейсов по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками выросла на 2% - до 85%.
Аэрофлот перевез один млн пассажиров на рейсах Москва-Владивосток - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Аэрофлот" перевез один млн пассажиров на рейсах Москва-Владивосток
17 декабря 2024, 13:02
"Группа "Аэрофлот" перевезла половину от всех пассажиров российских авиакомпаний в новогодние праздники. Каждый второй пассажир российских авиаперевозчиков, который совершил полет с 29 декабря по 8 января включительно, путешествовал рейсами "Аэрофлота", "России" или "Победы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за новогодние праздники на рейсах авиакомпаний группы "Аэрофлот" перевезено более 1,5 миллиона человек, что почти на 3% больше аналогичного периода прошлого года. Из них на внутренних рейсах путешествовали более 1,15 миллиона пассажиров (+1% к аналогичному периоду прошлого года). На международных направлениях рост пассажиропотока составил 9,5%.
С 29 декабря по 8 января авиакомпании группы "Аэрофлот" выполнили более 10,3 тысячи рейсов. На собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено почти 810 тысяч пассажиров, на рейсах "Победы" – 419 тысяч, на рейсах "России" – 305 тысяч человек.
Самыми популярными внутренними направлениями группы "Аэрофлот" в/из Москвы во время праздников стали Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Минеральные Воды. В топ-5 международных направлений из аэропорта Шереметьево и обратно вошли Дубай, Пхукет, Стамбул, Ереван, Бангкок.
В полночь с 31 декабря на 1 января по московскому времени в небе находилось 47 самолетов авиакомпаний группы "Аэрофлот". Новый год в полете встретили 9 653 пассажира, 96 пилотов и 306 бортпроводников.
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