https://ria.ru/20250110/1562763680.html

Биография Евгении Добровольской

Биография Евгении Добровольской - РИА Новости, 10.01.2025

Биография Евгении Добровольской

Российская актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Владимировна Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T19:44:00+03:00

2025-01-10T19:44:00+03:00

2025-01-10T19:44:00+03:00

справки

евгения добровольская (актриса)

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Российская актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Владимировна Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве.В 1987 году окончила ГИТИС (мастерская Людмилы Касаткиной, Сергея Колосова и Владимира Левертова).В 1987-1988 годах работала в труппе МХАТ имени Горького.С 1988 года по 1989 год была актрисой Театра-студии под руководством Олега Табакова.В 1989-1991 годах – актриса театра "Современник-2".С 1991 года – актриса МХАТ (ныне МХТ) имени А.П. Чехова.В театре играла в спектаклях "Чайка" Антона Чехова (Нина Заречная), "Горе от ума" Александра Грибоедова (Софья, Лиза), "Борис Годунов" Александра Пушкина (Марина Мнишек), "Мещане" Максима Горького (Елена Кривцова), "Кабала святош" Михаила Булгакова (Арманда Бежар), "Игры женщин" Кшиштофа Занусси и Эдварда Жебровского (Милена), "Амадей" Питера Шеффера (Констанция Вебер), "Немного нежности" Альдо Николаи (Диана), "Господа Головлевы" Михаила Салтыкова-Щедрина (Аннинька), "Письмовник" Михаила Шишкина (Ада) и др.Была занята в постановках "Лес" Александра Островского (Улита), "Женитьба" Николая Гоголя (сваха Фекла Ивановна), "Свидетель обвинения" Агаты Кристи (прокурор Майерс), "В. Ж." по Максиму Горькому (Васса-мать), "Деревня дураков" Натальи Ключаревой (Любка), Cloture de l'amour ("Предел любви") Паскаля Рамбера. В театре "Гоголь-центр" играла Птицу и Матрену в спектакле Кирилла Серебренникова "Кому на Руси жить хорошо". В кино Евгения дебютировала в 1983 году в главной роли в фильме "Клетка для канареек" режиссера Павла Чухрая. Затем она снялась в картинах "Пока не выпал снег" (1984), "Контракт века" (1985), "Моонзунд" (1987) и др.В 1990-х годах актриса сыграла главные роли в фильмах "Первый этаж" (1990), "По 206-й…" (1990), "Террористка" (1991), "На тебя уповаю" (1992), сериале "Королева Марго" (1996).Среди многочисленных работ актрисы в 2000-х годах можно отметить ее роли в кинолентах "Механическая сюита" (2001), "Артистка" (2007), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Муха" (2007), "Громозека" (2010), "Чужая мать" (2011), "На дне" (2014), сериалах "Счастье по рецепту" (2006), "Умница, красавица" (2008), "Шериф" (2010), "Белая гвардия" (2012) и др.Среди киноработ Добровольской последних лет – роли в фильмах сериалах "Семейные радости Анны" (2017), "Желтый глаз тигра" (2018), "Женщина с прошлым" (2018), "Две девицы на мели" (2019), "Девять жизней" (2019), "Печень" (2019).Евгения Добровольская – народная артистка РФ (2005). Актриса являлась лауреатом международных кинофестивалей в городе Кошалин (Польша, 1985) и "Звезды завтрашнего дня" в Женеве (Швейцария, 1990), всероссийских кинематографических премий "Золотой овен" (2002), "Ника" (2002), "Золотой орел" (2007). Лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2002).В 2011 году Добровольская получила приз в номинации "Лучшая актриса" на фестивале российского кино "Московская премьера". В 2016 году она была удостоена серебряного памятного знака МХТ "Чайка".Евгения Добровольская была замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым. Первым ее мужем был Вячеслав Баранов (1958-2012), вторым – актер и режиссер Михаил Ефремов. У Добровольской четверо детей – трое сыновей и одна дочь. 10 января 2025 года стало известно, что актриса скончалась в возрасте 60 лет. Последний год она безуспешно боролась с тяжелой болезнью.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, евгения добровольская (актриса)