https://ria.ru/20250109/zaderzhanie-1993028911.html
В Шереметьево задержали дебошира ложные угрозы взрыва
В Шереметьево задержали дебошира ложные угрозы взрыва - РИА Новости, 10.01.2025
В Шереметьево задержали дебошира ложные угрозы взрыва
Транспортные полицейские задержали пьяного пассажира в аэропорту Шереметьево за дебош и заявления о якобы существующей угрозе взрыва, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-09T23:59:00+03:00
2025-01-09T23:59:00+03:00
2025-01-10T00:00:00+03:00
происшествия
набережные челны
шереметьево (аэропорт)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Транспортные полицейские задержали пьяного пассажира в аэропорту Шереметьево за дебош и заявления о якобы существующей угрозе взрыва, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по центральному федеральному округу. Ранее ряд СМИ, в том числе РЕН ТВ, утверждали, что в самолете, следовавшем из Нижнекамска в Москву, один из пассажиров якобы угрожал, что у него есть взрывные устройства, при этом он также якобы напал на одну из пассажирок. В авиакомпании "Победа" сообщили РИА Новости, что мужчина с признаками наркотического или алкогольного опьянения во время снижения самолета заявил, что у него в ручной клади находятся два взрывных устройства. При этом он нецензурно выражался, но физической силы ни к кому не применял. После посадки самолета в столице, по данным авиаперевозчика, мужчину передали полиции, а взрывных устройств не нашли. Как сообщили в полиции, в дежурную часть управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна "Нижнекамск – Шереметьево", так как один из пассажиров заявил о якобы существующей угрозе. Следственно-оперативная группа осмотрела самолет. Опасных предметов не обнаружено. "Пассажир, по внешним признакам находящийся в состоянии опьянения, доставлен в дежурную часть транспортной полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, опрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего. Дебошир, житель города Набережные Челны 1982 года рождения, направлен на медицинское освидетельствование", - уточнили в ведомстве. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, подчеркнули правоохранители.
https://ria.ru/20250109/samolet-1993017754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Набережные Челны, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Шереметьево задержали дебошира ложные угрозы взрыва
Полиция задержала в Шереметьево пьяного пассажира за дебош, ложные угрозы взрыва
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Транспортные полицейские задержали пьяного пассажира в аэропорту Шереметьево за дебош и заявления о якобы существующей угрозе взрыва, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по центральному федеральному округу.
Ранее ряд СМИ, в том числе РЕН ТВ, утверждали, что в самолете, следовавшем из Нижнекамска в Москву, один из пассажиров якобы угрожал, что у него есть взрывные устройства, при этом он также якобы напал на одну из пассажирок. В авиакомпании "Победа" сообщили РИА Новости, что мужчина с признаками наркотического или алкогольного опьянения во время снижения самолета заявил, что у него в ручной клади находятся два взрывных устройства. При этом он нецензурно выражался, но физической силы ни к кому не применял. После посадки самолета в столице, по данным авиаперевозчика, мужчину передали полиции, а взрывных устройств не нашли.
Как сообщили в полиции, в дежурную часть управления МВД России
в аэропорту Шереметьево
поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна "Нижнекамск – Шереметьево", так как один из пассажиров заявил о якобы существующей угрозе.
Следственно-оперативная группа осмотрела самолет. Опасных предметов не обнаружено.
"Пассажир, по внешним признакам находящийся в состоянии опьянения, доставлен в дежурную часть транспортной полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, опрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего. Дебошир, житель города Набережные Челны
1982 года рождения, направлен на медицинское освидетельствование", - уточнили в ведомстве.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, подчеркнули правоохранители.