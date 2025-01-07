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Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог на фоне непогоды во вторник
Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог на фоне непогоды во вторник - РИА Новости, 13.01.2025
Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог на фоне непогоды во вторник
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние дорог на фоне непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-07T15:18:00+03:00
2025-01-07T15:18:00+03:00
2025-01-13T15:38:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние дорог на фоне непогоды во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "До конца суток в столице сохранятся осадки в виде мокрого снега, дождя, ледяного дождя. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистам – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог на фоне непогоды во вторник
Горслужбы Москвы ведут наблюдение за состоянием дорог из-за непогоды во вторник